HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Bantuan dari Bacaleg Perindo, Ketua Yayasan Kasih Anugrah Bersyukur

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |23:17 WIB
JAKARTA - Senyum semringah terpancar dari wajah anak-anak Panti Asuhan Kasih Anugrah, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Alunan lagu-lagu rohani yang mereka nyanyikan tampak menambah kesejukan suasana saat disambangi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo, Tjio Nofia Handayani.

Kedatangan wanita yang akrab disapa Ci Mehong itu untuk memberikan sumbangan dana dari hasil penjualan putih telur ke Yayasan untuk keperluan anak-anak Panti. Adapun besaran dana yang disumbangkan mencapai Rp16 juta.

Ketua Yayasan, Andri Budiman mengucap syukur atas sumbangan yang diberikan Ci Mehong kepada anak-anak asuhnya. Bantuan ini, kata dia, bakal digunakan untuk keperluan pendidikan menyambut tahun ajaran baru.

"Nah kita bersyukur ada Ci Nofi (Mehong) yang memberikan bantuan khususnya buat anak-anak untuk persiapan ajaran baru, untuk membantu buku-buku sekolah, seragam," ucapnya kepada MNC Portal, Senin (3/7/2023).

Selain itu, bantuan tersebut akan diberikan kepada para jompo yang juga tinggal di yayasan tersebut.

"Malam ini menjadi awal buat Ibu Ci Nofi (Mehong), semoga ke depan dapat berkisanambungan," ujar Andri.

Sementara itu, Ci Mehong mengatakan, ide penjualan putih telur itu berawal dari kebiasaan dirinya yang berdagang kue. Lantaran sering menyisakan putih telur saat proses produksi, ia lantas mengumpulkannya untuk dijual kembali.

Halaman:
1 2
      
