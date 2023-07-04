Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mayor Madmuin Hasibuan, Pahlawan Bekasi yang Pernah Jadi Target Pembunuhan PKI

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |05:02 WIB
Mayor Madmuin Hasibuan, Pahlawan Bekasi yang Pernah Jadi Target Pembunuhan PKI
Mayor Madmuin Hasibuan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mayor Madmuin Hasibuan, perwira dari Bekasi namanya seakan terlupakan. Namun tidak bagi warga Bekasi, namanya diabadikan menjadi sebuah nama jalan dan menjadi nama alun-alun.

Ia adalah salah satu tokoh penting berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Laoet. Menukil Biografi KH. Noer Ali, Kemandirian Ulama Pejuang dari Sindonews, Hasibuan di zaman pendudukan Jepang merupakan salah satu mandor pelabuhan Tanjung Priok.

Sepak terjangnya gemilang, pernah memimpin TKR Laoet bertempur di perbatasan Jakarta Timur hingga Bekasi. Dengan pasukan yang dipimpinnya, Mayor Hasibuan bertempur melawan sekutu dalam pertempuran Sasak Kapup 29 November 1945.

Mayor Hasibuan bersama adik iparnya, Yakub Gani hadir menyaksikan pembacaan proklamasi Presiden Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur pada 17 Agustus 1945. Yakub Gani merupakan salah satu murid KH Noer Ali, yang kemudian pulang ke Bekasi untuk ikut menyebarkan berita proklamasi.

Sedangkan Mayor Hasibuan kembali ke pelabuhan. Setelah Badan Keamanan Rakyat (BKR) Jakarta lahir pada 27 Agustus 1945 dan dipimpin Moeffreni Moe’min, terjadi mobilisasi kalangan pemuda. Hasilnya, adalah susunan seksi-seksi administratif dan tiga sektor lapangan.

Hasibuan bersama Raden Eddy Martadinata yang sudah hafal wilayah pelabuhan dipercaya Moeffreni memegang sektor Jakarta Utara. Pembagian wilayah dipimpin komandan sektor dari masing-masing wilayah dipegang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement