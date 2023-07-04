Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Panji Gumilang Ucapkan Shalom Aleichem Usai Diperiksa Bareskrim

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |01:07 WIB
Ketika Panji Gumilang Ucapkan Shalom Aleichem Usai Diperiksa Bareskrim
Pimpinan Ponpes Al Zaytun Indramayu, Panji Gumilang. (MPI/Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang kembali mengucapkan salam yang sedang kontroversial usai diperiksa tim penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Ia menyapa awak media dengan salam 'shalom aleichem' usai diperiksa polisi.

"Shalom aleichem. Saudara-saudara, terima kasih, saya paham saudara menunggu dari pagi, saya paham saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini," ucap Panji di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023), malam.

Panji tampak santai usai diklarifikasi selama sekira 9 jam. Sebagaimana diketahui, Panji datang memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri pada pukul 13.50 WIB. Sementara itu, tim merampungkan permintaan keterangan terhadap Panji pada pukul 22.30 WIB.

Panji mengaku dikonfirmasi banyak hal. Utamanya, soal polemik Ponpes Al Zaytun. Ia mengklaim telah menjelaskan ke tim penyelidik terkait polemik Ponpes Al Zaytun. Sedikitnya, diakui dia, ada 30 pertanyaan yang dikonfirmasi tim penyelidik kepadanya.

"Pertanyaan yang disampaikan kepada saya lebih dari pada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang," ungkapnya.

Panji Gumilang diperiksa tim Dittipidum Bareskrim Polri atas dua laporan dugaan penistaan agama. Bareskrim Polri menerima dua laporan sekaligus berkaitan dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang.

Halaman:
1 2
      
