Soal Status Tersangka, Panji Gumilang: Urusannya Belum Selesai

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang rampung diperiksa tim Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Panji diperiksa terkait polemik Ponpes Al Zaytun yang diduga telah menistakan agama.

Panji dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media usai diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Salah satu pertanyaan yang diajukan awak media soal kesiapannya jika ditetapkan sebagai tersangka. Ia enggan berandai-andai. Sebab, kata dia, urusannya di Bareskrim belum selesai.

"Belum sampai ke sana. Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai," ungkap Panji saat dikonfirmasi awak media di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023) malam.

Panji menekankan bahwa ia sudah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan tim Dittipidum Bareskrim Polri. Sedikitnya, kata dia, ada 30 pertanyaan yang dikonfirmasi tim Bareskrim Polri kepadanya. Ia menyerahkan proses selanjutnya ke pihak kepolisian.

"Jawabannya semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi kalau saya sampaikan nanti saudara-saudara tanya ke sana, ke mari lagi. Percayalah. Percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik," ucapnya.