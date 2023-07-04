Bertemu Ganjar saat Tunaikan Haji, Ini Kata Sandiaga Uno

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) PPP Sandiaga Uno merasa, pertemuan dirinya dengan Ganjar Pranowo saat tunaikan ibadah haji merupakan ketetapan Allah SWT.

Pernyataan itu menanggapi pertemuan dirinya dengan Ganjar Pranowo saat menunaikan ibadah haji.

"Itu qadarullah," terang Sandi saat ditemui usai hadiri acara kegiatan PKN III GMPI di Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

Hal itu ditandai Sandi saat keberangkatan untuk menunaikan haji tak direncanakan. Namun, kata Sandi, ia dapat undangan satu pekan sebelum berangkat usai mengikuti simposium akbar tentang haji.

"Kebetulan tidak ada kegiatan yang bersinggungan dengan kegiatan jamaah haji Indonesia. Cuma tadi qadarullah tanpa direncanakan di bandara bertemu dengan Ganjar," terang Sandi.

Saat bertemu, Sandi mengaku memperkenalkan diri sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP. Ia menjabarkan salah satu tugasnya yakni, memenangkan Ganjar sebagai Presiden 2024.