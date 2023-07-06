Ini Langkah-Langkah MNC Peduli Turunkan Angka Stunting di Indonesia

JAKARTA - Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengungkap, untuk menggalakkan penurunan angka stunting di Indonesia, sejauh ini MNC Peduli sudah melakukan sejumlah cara.

Sejauh ini, kata Jessica, pihaknya sudah menjalankan berbagai program serta bantuan-bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya, agar anak-anak Indonesia bisa tumbuh tanpa adanya kekurangan nutrisi dan gizi.

"Kalau dari MNC Peduli ada beberapa program yang sudah kita jalankan, bantuan-bantuan yang kita berikan ke beberapa daerah,” kata Jessica Tanoesoedibjo, saat ditemui MNC Portal di Park Hyatt Jakarta, Kamis (6/7/2023)

Dalam dukungannya terhadap penurunan angka stunting di Indonesia, MNC Peduli mengadakan talkshow bertemakan 'Pencegahan Stunting Menuju Generasi Indonesia Emas 2045' hari ini, dengan langsung menghadirkan Plt Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Lovely Daisy dan Plt Kepala Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta, drg. Ani Ruspitawati.

“Selain itu juga ada public service announcement yang kita lakukan, melalui televisi-televisi kami. Yakni untuk mengedukasi masyarakat, apa itu stunting dan bagaimana kita bisa mencegahnya bersama," jelasnya.

Jessica menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan para influencer yang ada dalam naungan MNC Group, dengan begitu, para sosok berpengaruh tersebut bisa membantu untuk mensosialisasikan ke masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting.

"Bagaimana kita bisa memberikan asupan yang bernutrisi, terutama untuk para ibu dan calon ibu, juga anak-anak yang baru lahir," ujarnya.