Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gaya Hidup Borjuis, Bungkus Rokok dan Gagalnya Kebangkitan PKI Blitar

Solichan Arif , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |06:15 WIB
Gaya Hidup Borjuis, Bungkus Rokok dan Gagalnya Kebangkitan PKI Blitar
Ilustrasi PKI (Foto: Ist)
A
A
A

BLITAR – Tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) tak patah arang setelah operasi Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI) gagal mereka lancarkan. Para tokoh PKI yang lolos kembali menghimpun kekuatan pada akhir 1967.

Blitar Selatan, Jawa Timur menjadi basis mereka. Oloan Hutapea, Surachman, Rewang dan sejumlah pimpinan lapis kedua PKI lainnya bergerak ke Blitar Selatan secara senyap.

Tesis Kritik Oto Kritik (KOK) Sudisman yang terinspirasi dari tulisan Mao Tse Tung coba mereka praktikan. Dalam keadaan remuk redam, para kader PKI mencoba mengubah taktik perlawanannya menjadi perjuangan bersenjata (Perjuta).

Tesis KOK merupakan revisi dari tesis Dua Aspek DN Aidit yang dinilai keliru sekaligus berakibat hancurnya organisasi.

"Blitar Selatan dijadikan basis perlawanan bersenjata oleh PKI. Kegiatan ini dimulai sejak akhir 1967," tulis Siauw Giok Tjhan dalam buku G30S Dan Kejahatan Negara.

Konsep perlawanan dengan Perjuta disiapkan PKI di Blitar Selatan melibatkan kekuatan rakyat secara penuh. Mereka mempersenjatai petani dan buruh di desa-desa.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033067/jejak-pki-di-cirebon-menyusup-lewat-kultural-sebelum-dibumihanguskan-n92kcr9Alf.jpg
Jejak PKI di Cirebon Menyusup Lewat Kultural Sebelum Dibumihanguskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924522/jejak-dn-aidit-gembong-pki-yang-dieksekuti-mati-fUjdaM2PpR.jpg
Jejak DN Aidit, Gembong PKI yang Dieksekuti Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/337/2891950/marhaenisme-dicap-komunis-megawati-tidak-tahu-sejarah-Pk8ApCpzA3.jpg
Marhaenisme Dicap Komunis, Megawati: Tidak Tahu Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/18/2889912/negara-komunis-yang-ada-hingga-saat-ini-china-memiliki-pengaruh-di-dunia-BQYXmmLt20.jpg
Negara Komunis yang Ada hingga saat Ini, China Memiliki Pengaruh di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/337/2842985/kisah-prajurit-yonif-310-kodam-siliwangi-menumpas-antek-pki-pakai-taktik-pagar-betis-odzreSLLNk.jpg
Kisah Prajurit Yonif 310 Kodam Siliwangi Menumpas Antek PKI Pakai Taktik Pagar Betis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/337/2842501/kisah-pki-blitar-selatan-diberangus-pakai-taktik-ublek-telur-kodam-brawijaya-vZ0dEbcxpt.jpg
Kisah PKI Blitar Selatan Diberangus Pakai Taktik Ublek Telur Kodam Brawijaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement