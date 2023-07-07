Gaya Hidup Borjuis, Bungkus Rokok dan Gagalnya Kebangkitan PKI Blitar

BLITAR – Tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) tak patah arang setelah operasi Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI) gagal mereka lancarkan. Para tokoh PKI yang lolos kembali menghimpun kekuatan pada akhir 1967.

Blitar Selatan, Jawa Timur menjadi basis mereka. Oloan Hutapea, Surachman, Rewang dan sejumlah pimpinan lapis kedua PKI lainnya bergerak ke Blitar Selatan secara senyap.

Tesis Kritik Oto Kritik (KOK) Sudisman yang terinspirasi dari tulisan Mao Tse Tung coba mereka praktikan. Dalam keadaan remuk redam, para kader PKI mencoba mengubah taktik perlawanannya menjadi perjuangan bersenjata (Perjuta).

BACA JUGA: Gua Grubug dan Tembakan Pencabut Nyawa Massa PKI Usai Magrib

Tesis KOK merupakan revisi dari tesis Dua Aspek DN Aidit yang dinilai keliru sekaligus berakibat hancurnya organisasi.

"Blitar Selatan dijadikan basis perlawanan bersenjata oleh PKI. Kegiatan ini dimulai sejak akhir 1967," tulis Siauw Giok Tjhan dalam buku G30S Dan Kejahatan Negara.

Konsep perlawanan dengan Perjuta disiapkan PKI di Blitar Selatan melibatkan kekuatan rakyat secara penuh. Mereka mempersenjatai petani dan buruh di desa-desa.