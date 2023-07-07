Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Preman Legendaris di Indonesia, Salah Satunya Dijuluki Godfather Jakarta

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |05:31 WIB
6 Preman Legendaris di Indonesia, Salah Satunya Dijuluki <i>Godfather</i> Jakarta
Kusni Kasdut. (Foto: Repro/Ist)
A
A
A

SEJUMLAH preman di Indonesia dari tahun ke tahun punya kisahnya sendiri. Nama mereka bahkan sangat legendaris di zamannya dengan sederet peristiwa yang bikin merinding.

Berdasarkan data yang dihimpun MNC Portal, berikut daftar preman legendaris di Indonesia:

1. Kusni Kasdut

Konon, Kusni adalah perampok yang lihai karena mampu meloloskan diri dari penjara. Kasus besar yang pernah dilakoninya adalah aksi perampokan 11 permata di Museum Gajah pada 31 Mei 1961.

Pasca perbuatannya tersebut, Kusni berhasil tertangkap dan dijatuhi vonis hukuman mati di Pengadilan Semarang pada 1969.

2. Olo Pangabean

Sosoknya sudah melalangbuana di kota Medan. Dirinya merupakan pendiri Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan memiliki bisnis sebagai debt collector serta memiliki rumah judi dan sejumlah franchise.

Kekayaannya diketahui mencapai miliaran rupiah dari bisnisnya itu. Namun, diceritakan bahwa Olo Pangabean merupakan sosok yang dermawan.

3. Hercules

Preman dengan julukan 'kepala preman dari timur' memiliki nama asli Rosario de Marshall. Dirinya terkenal sangar dan bernyali besar.

Ia juga dikenal sebagai sosok yang ‘kebal’ karena selalu bisa selamat dari ancaman mematikan. Hercules juga terkenal sebagai salah satu preman paling tersohor di Tanah Abang.

