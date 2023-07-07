Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Preman di Indonesia dengan Jumlah Kekayaan Mengejutkan, Ada yang Bangun Masjid

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |06:04 WIB
4 Preman di Indonesia dengan Jumlah Kekayaan Mengejutkan, Ada yang Bangun Masjid
Hercules. (Foto: MPI)
A
A
A

PREMAN akrab dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan. Tak ayal, harta kekayaan mereka pun berlimpah, meski tak lagi jadi preman. Ada juga dari mereka yang sudah pensiun dan melakukan banyak kebaikan.

Berikut daftar preman terkaya di Indonesia:

1. Hercules

Hercules adalah preman Tanah Abang yang ditakuti banyak penjual di sana. Tapi di balik itu, Hercules ternyata berhasil sekolahkan anaknya ke Inggris. Hercules memiliki bisnis perikanan, kapal dan pertanian.

2. Jhon Kei

Jhon Kei adalah seorang debt collector yang memiliki aset hingga miliaran Rupiah. Pemilik nama lengkap John Rafra Kei dikenal dengan cara yang keji saat menagih utang.

Dia juga merupakan narapidana kelas kakap. Dia memiliki rumah mewah dan mobil Jeep hingga BMW.

3. Anton Medan

Anton Medan adalah mantan perampok sekaligus bandar judi. Dia memutuskan untuk jadi mualaf dan mendirikan rumah ibadah. Anton membangun Masjid Jami' Tan Hok Liang di kawasan Pondok Rajeg, Cibinong, Jawa Barat.

Dia pun juga memiliki bisnis sewa lapangan futsal, pecel lele, dan lainnya. 

