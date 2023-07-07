Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Tokoh Intelijen yang Menjabat Kepala BIN di Awal Pembentukannya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |07:02 WIB
5 Tokoh Intelijen yang Menjabat Kepala BIN di Awal Pembentukannya
BIN. (FotoL Dok Okezone)
A
A
A

BIN atau Badan Intelijen Negara memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya, termasuk beberapa kali pergantian nama. Sejumlah tokoh pun menjadi Kepala BIN di awal-awal pembentukan lembaga tersebut.

Awalnya BIN bernama Badan Istimewa yang terbentuk pasca-Proklamasi Kemerdekaan 1945. Lalu namanya sempat berubah menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI), Badan Pusat Intelijen (BPI), Komando Intelijen Negara (KIN), Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

 BACA JUGA:

Berikut lima nama paling awal yang pernah memimpin BIN di Indonesia:

1. Kolonel Inf (Purn) Zulkifli Lubis

Sosok Zulkifli Lubis merupakan peletak pondasi awal lembaga intelijen di Tanah Air. Namanya tak bisa dilepaskan dari sejarah intelijen Indonesia, meski tak setenar tokoh BIN lainnya.

Zulkifli Lubis lahir di Aceh pada 26 Desember 1923. Berdasarkan kiprahnya sebagai perintis badan intelijen pertama di Indonesia, dia memiliki julukan ‘Bapak Intelijen Indonesia’.

2. Kolonel Laut (Purn) Pirngadi

Banyak perubahan terjadi pada perkembangan lembaga intelijen Indonesia. Sekitar kurun 1952-1958, seluruh angkatan dan kepolisian di Tanah Air memiliki badan Intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional.

Menyikapi hal ini, pada 5 Desember 1958 Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI). Lembaga ini dipimpin Kolonel Laut Pirngadi sebagai Kepala.

 BACA JUGA:

Kolonel Laut (Purn) Pirngadi menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelijen (BKI) hingga November 1959. Setelahnya, BKI kembali berubah nama dan memiliki pemimpin baru.

3. dr. Soebandrio

Selanjutnya dr. Soebandrio. Pada 10 November 1959, lembaga intelijen di Indonesia kembali mengubah namanya.

Semula bernama Badan Koordinasi Intelijen (BKI), kali ini berubah nama menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI). Pada momen ini, dr. Soebandrio ditunjuk menjadi kepalanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997587/intelijen-perempuan-indonesia-lebih-miliki-daya-tarik-dibandingkan-pria-hHZfr72kQp.jpg
Intelijen Perempuan Indonesia Lebih Miliki Daya Tarik Dibandingkan Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997579/keterlibatan-agen-telik-sandi-perempuan-indonesia-dalam-operasi-intelijen-masih-sedikit-fEPipWGuCt.jpg
Keterlibatan Agen Telik Sandi Perempuan Indonesia dalam Operasi Intelijen Masih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997539/membedah-peran-intelijen-perempuan-di-indonesia-a5eNJbkqsv.jpg
Membedah Peran Intelijen Perempuan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/337/2985458/penuh-misteri-berikut-jejak-3-jenderal-ahli-intelijen-era-orde-baru-usai-pensiun-dari-tni-kNNPyMAi5y.jpg
Penuh Misteri, Berikut Jejak 3 Jenderal Ahli Intelijen Era Orde Baru Usai Pensiun dari TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/337/2858601/kisah-badan-intelijen-indonesia-kirim-utusan-ke-mossad-israel-demi-lacak-pki-8BoyfidQPj.jpeg
Kisah Badan Intelijen Indonesia Kirim Utusan ke Mossad Israel demi Lacak PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/337/2841790/perbedaan-bin-dan-bais-tni-di-dunia-intelijen-O91qRf9umu.jpg
Perbedaan BIN dan BAIS TNI di Dunia Intelijen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement