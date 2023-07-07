5 Tokoh Intelijen yang Menjabat Kepala BIN di Awal Pembentukannya

BIN atau Badan Intelijen Negara memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya, termasuk beberapa kali pergantian nama. Sejumlah tokoh pun menjadi Kepala BIN di awal-awal pembentukan lembaga tersebut.

Awalnya BIN bernama Badan Istimewa yang terbentuk pasca-Proklamasi Kemerdekaan 1945. Lalu namanya sempat berubah menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI), Badan Pusat Intelijen (BPI), Komando Intelijen Negara (KIN), Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Berikut lima nama paling awal yang pernah memimpin BIN di Indonesia:

1. Kolonel Inf (Purn) Zulkifli Lubis

Sosok Zulkifli Lubis merupakan peletak pondasi awal lembaga intelijen di Tanah Air. Namanya tak bisa dilepaskan dari sejarah intelijen Indonesia, meski tak setenar tokoh BIN lainnya.

Zulkifli Lubis lahir di Aceh pada 26 Desember 1923. Berdasarkan kiprahnya sebagai perintis badan intelijen pertama di Indonesia, dia memiliki julukan ‘Bapak Intelijen Indonesia’.

2. Kolonel Laut (Purn) Pirngadi

Banyak perubahan terjadi pada perkembangan lembaga intelijen Indonesia. Sekitar kurun 1952-1958, seluruh angkatan dan kepolisian di Tanah Air memiliki badan Intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional.

Menyikapi hal ini, pada 5 Desember 1958 Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI). Lembaga ini dipimpin Kolonel Laut Pirngadi sebagai Kepala.

Kolonel Laut (Purn) Pirngadi menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelijen (BKI) hingga November 1959. Setelahnya, BKI kembali berubah nama dan memiliki pemimpin baru.

3. dr. Soebandrio

Selanjutnya dr. Soebandrio. Pada 10 November 1959, lembaga intelijen di Indonesia kembali mengubah namanya.

Semula bernama Badan Koordinasi Intelijen (BKI), kali ini berubah nama menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI). Pada momen ini, dr. Soebandrio ditunjuk menjadi kepalanya.