Ganjar Pranowo Dapat Titipan 9 Mandat dari Puluhan Ribu Emak-Emak

SURABAYA - Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menemui puluhan ribu emak-emak di Jawa Timur yang telah berkumpul di Gedung Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya, Jumat (7/7/2023).

Mereka sedang memperjuangkan hak perempuan Indonesia melalui jalur politik. Rmak-emak yang berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur itu sepakat mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024. Sebab, mereka percaya, Ganjar mampu mewujudkan cita-cita dan harapan mereka ketika kelak terpilih sebagai Presiden Indonesia 2024.

Acara yang bertajuk Kongres Gerakan Emak-emak Relawan Ganjar Pranowo (Gemar-GP) itu, mereka membacakan sembilan mandat terkait persoalan perempuan. Sembilan mandat itu kemudian diserahkan kepada Ganjar Pranowo.

"Kami emak-emak se-Jawa Timur telah sepakat untuk terlibat aktif dalam politik, berjuang bersama mewujudkan cita-cita dan memperjuangkan hak kaum perempuan. Dan kami yakin, Pak Ganjar adalah sosok pemimpin tepat untuk mengemban amanat dalam mewujudkan cita-cita dan harapan perempuan Indonesia," kata Ketua Emak-Emak Relawan Ganjar Pranowo Jatim, Qurotun Ayun, dalam keterangan tertulis yang diterima.

Lalum dirinya pun membacakan sembilan mandat yang mereka serahkan kepada Ganjar. Sembilan mandat itu di antaranya menjaga NKRI, memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme, menolak radikalisme dan intoleransi, menolak diskriminasi, marginalisasi, pembungkaman serta penindasan terhadap perempuan.

Mereka juga meminta supaya Ganjar membuka ruang seluas-luasnya untuk pemberdayaan dan eksistensi perempuan dalam sektor perekonomian ketika terpilih sebagai presiden. Mulai dari UMKM, akses pinjaman modal, dan pertanian.

"Kami juga meminta ada perlindungan pekerja perempuan dan pekerja migran, harus benar-benar kita kawal penegakannya. Jangan sampai perempuan jadi korban eksploitasi kerja, jangan sampai perempuan jadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta korban kekerasan seksual," tuturnya.