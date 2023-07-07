Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Penemuan Kerangka Manusia dalam Tas di Tol Tangerang-Merak, Ternyata Ini Identitasnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |06:01 WIB
4 Fakta Penemuan Kerangka Manusia dalam Tas di Tol Tangerang-Merak, Ternyata Ini Identitasnya
Tas berisi kerangka manusia yang ditemukan di Tol Tangerang-Merak. (Foto: Irfan Maulana)
TANGERANG Kerangka manusia ditemukan di dalam sebuah tas bermotif polkadot di pinggir jalan tol Tangerang-Merak. Penemuan ini membuat heboj warga Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

BACA JUGA:

Geger! Kerangka Manusia Ditemukan Dalam Tas di Pinggir Tol Tangerang-Merak 

Berikut fakta-fakta terkait penemuan kerangka manusia ini:

1. Ditemukan warga yang hendak memancing 

Tas berisi kerangka manusia itu ditemukan oleh Tholib, seorang warga yang hendak memancing ikan di aliran sungai yang tak jauh dari lokasi.

"Ditemukan pada pukul 14.00 WIB hari Jumat (30/6/2023). Saat itu, saksi melihat melihat ada 3 buah tas yang tergeletak," terang .Kapolsek Cikupa, Polresta Tangerang, AKP Imam Wahyu Pramono.

BACA JUGA:

Kuburan Massal Berisi Kerangka 450 Vampir Ditemukan saat Penggalian Jalan 

2. Sempat disimpan oleh warga 

Tholib membawa tas tersebut ke rumahnya dan memberitahukan temuannya itu kepada ketua RT setempat bernama Wardi. Mereka terkejut karena salah satu tas ternyata berisi kerangka manusia, sementara dua tas lainnya berisi pakaian bekas.

"Tapi Saksi Tholib menyimpan tas itu di depan rumahnya, dan esok harinya, Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira Pukul 17.00 WIB, ketiga saksi menguburkan kerangka manusia tersebut," kata Imam.

Tholib baru melaporkan temuannya itu ke polisi pada Minggu 2 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.

1 2
      
