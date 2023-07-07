4 Fakta Penemuan Kerangka Manusia dalam Tas di Tol Tangerang-Merak, Ternyata Ini Identitasnya

Tas berisi kerangka manusia yang ditemukan di Tol Tangerang-Merak. (Foto: Irfan Maulana)

TANGERANG – Kerangka manusia ditemukan di dalam sebuah tas bermotif polkadot di pinggir jalan tol Tangerang-Merak. Penemuan ini membuat heboj warga Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berikut fakta-fakta terkait penemuan kerangka manusia ini:

1. Ditemukan warga yang hendak memancing

Tas berisi kerangka manusia itu ditemukan oleh Tholib, seorang warga yang hendak memancing ikan di aliran sungai yang tak jauh dari lokasi.

"Ditemukan pada pukul 14.00 WIB hari Jumat (30/6/2023). Saat itu, saksi melihat melihat ada 3 buah tas yang tergeletak," terang .Kapolsek Cikupa, Polresta Tangerang, AKP Imam Wahyu Pramono.

2. Sempat disimpan oleh warga

Tholib membawa tas tersebut ke rumahnya dan memberitahukan temuannya itu kepada ketua RT setempat bernama Wardi. Mereka terkejut karena salah satu tas ternyata berisi kerangka manusia, sementara dua tas lainnya berisi pakaian bekas.

"Tapi Saksi Tholib menyimpan tas itu di depan rumahnya, dan esok harinya, Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira Pukul 17.00 WIB, ketiga saksi menguburkan kerangka manusia tersebut," kata Imam.

Tholib baru melaporkan temuannya itu ke polisi pada Minggu 2 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.