Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Aksi Begal Todong Pemotor di Cibinong, Polisi Selidiki

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |02:18 WIB
Viral Aksi Begal Todong Pemotor di Cibinong, Polisi Selidiki
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Beredar foto yang jadi viral di media sosial yang menampilkan pengendara motor yang diduga menjadi korban begal di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Polisi masih akan melakukan pengecekan terkait informasi tersebut.

Hal itu diunggah akun Instagram @cibinongviral. Dalam unggahannya, menampilkan dua slide foto tangkapan layar percakapan melalui direct message atau DM.

Pada foto pertama, berisi informasi dari pengirim pesan bahwa suaminya diduha menjadi korban begal. Diceritakan, saat kejadian suaminya sedang berhenti di Jalan Raya Bogor-Jakarta dekat Bakos.

Lalu, ada dua motor yang menghampiri sambil menodongkan senjata tajam ke arah pinggang. Dalam slide tersebut, pengirim juga memberikan beberapa foto kain sobek dengan sedikit luka yang diduga dilakukan oleh para pelaku begal kepada suaminya.

Pada slide kedua, pengirim menyebut suaminya selamat dan sempat membuang kunci motor. Namun, tas suaminya berisi uang berhasil diambil pelaku.

"Ini pentingnya lampu penerangan jalan nyala, seputaran jalan raya bogor itu sering banget ditemui lampu" penerangan ga nyala, kalo ga kriminalitas, orang laka, org mojok ujung"nya. tetap berhati-hati buat temen" yg mengharuskan urgent berhenti, usahakan berhenti ditempat ramai dan terang agar mengurangi niat" orang berbuat kejahatan. kejadian semalem," tulis keterangan foto yang diunggah akun Instagram @cibinongviral, Kamis 6 Juli 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement