Viral Aksi Begal Todong Pemotor di Cibinong, Polisi Selidiki

BOGOR - Beredar foto yang jadi viral di media sosial yang menampilkan pengendara motor yang diduga menjadi korban begal di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Polisi masih akan melakukan pengecekan terkait informasi tersebut.

Hal itu diunggah akun Instagram @cibinongviral. Dalam unggahannya, menampilkan dua slide foto tangkapan layar percakapan melalui direct message atau DM.

Pada foto pertama, berisi informasi dari pengirim pesan bahwa suaminya diduha menjadi korban begal. Diceritakan, saat kejadian suaminya sedang berhenti di Jalan Raya Bogor-Jakarta dekat Bakos.

Lalu, ada dua motor yang menghampiri sambil menodongkan senjata tajam ke arah pinggang. Dalam slide tersebut, pengirim juga memberikan beberapa foto kain sobek dengan sedikit luka yang diduga dilakukan oleh para pelaku begal kepada suaminya.

Pada slide kedua, pengirim menyebut suaminya selamat dan sempat membuang kunci motor. Namun, tas suaminya berisi uang berhasil diambil pelaku.

"Ini pentingnya lampu penerangan jalan nyala, seputaran jalan raya bogor itu sering banget ditemui lampu" penerangan ga nyala, kalo ga kriminalitas, orang laka, org mojok ujung"nya. tetap berhati-hati buat temen" yg mengharuskan urgent berhenti, usahakan berhenti ditempat ramai dan terang agar mengurangi niat" orang berbuat kejahatan. kejadian semalem," tulis keterangan foto yang diunggah akun Instagram @cibinongviral, Kamis 6 Juli 2023.