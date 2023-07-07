Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Hari Ini: 2 Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |05:54 WIB
Cuaca Jakarta Hari Ini: 2 Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, cuaca di wilayah Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakarta Utara (Jakut) berpotensi hujan disertai kilat/petir dalam waktu singkat pada Jumat (7/7/2023) sore hari.

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Jaktim dan Jakut pada sore hari," tulis Prakirawan BMKG, yang dikutip Kamis (6/7/2023) malam.

Adapun rincian prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta. Untuk seluruh wilayah Jakarta, diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, hujan ringan di siang hari dan berawan di malam hari.

Kemudian pada dini hari, Jakarta Barat (Jakbar), Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jaktim diperkirakan hujan ringan. Sementara Jakarta Pusat (Jakpus), Jakut dan Kepulauan Seribu diprediksi berawan.

Adapun suhu udara di Jakarta diperkirakan pada kisaran 24-32⁰ celcius, dengan kelembapan di prosentase 70-95%.

(Angkasa Yudhistira)

      
