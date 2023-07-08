Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bongkar Kasus Kakap, DPR Sebut Kejagung Selamatkan Keuangan Negara

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |00:03 WIB
Bongkar Kasus Kakap, DPR Sebut Kejagung Selamatkan Keuangan Negara
DPR RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa mengatakan, keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar kasus-kasus besar layak diapresiasi. Tak heran tingkat kepercayaan publik tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya.

Untuk itu, capaian Kejagung di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin ini menurutnya perlu dipertahankan. "Saya kira ini prestasi yang perlu dipertahankan," kata Supriansa, Jumat (6/7/2023).

Melonjaknya tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung, ditekankan Supriansa, tak terlepas dari kinerja yang optimal. Baik itu, Kejaksaan Negeri (Kejari), Kejaksaan Tinggi (Kejati), hingga Kejagung.

Berbagai kasus yang sedang ditangani Kejagung tergolong besar. Dari situ, kata Supriansa, berpotensi menyelamatkan keuangan negara yang jumlahnya bisa mencapai triliunan.

"Itu patut dibanggakan," kata Ketua Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Partai Golkar itu.

Tingkat kepercayaan publik sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia mengalami peningkatan. Hal tersebut merupaka buah dari konsistensi Kejagung dalam beberapa tahun belakangan ini.

Halaman:
1 2
      
