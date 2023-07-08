35 Kutipan Cak Nun yang Penuh Makna Mendalam Serta Inspiratif

JAKARTA -35 Kutipan Cak Nun yang penuh makna mendalam serta inspiratif sangat menarik untuk dibahas.

Emha Ainun Nadjib atau yang lebih dikenal Cak Nun merupakan seorang tokoh intelektual Muslim yang sangat berpengaruh di Indonesia. Saat ini, masih dirawat di RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta.

Selain penulis, ia juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, aktivis-pekerja sosial, pemikir, dan kyai.

Sebagai seorang intelektual muslim, ia sering menyampaikan berbagai gagasan dan kritik melalui karya sastra, film, musik, juga ceramahnya. Kata-kata Cak Nun sering dijadikan kutipan oleh masyarakat yang rutin mengikuti kegiatan ceramahnya.

Kutipan Cak Nun semakin populer karena disebarkan secara luas oleh pengikutnya. Berikut beberapa kata-kata Cak Nun yang memiliki makna mendalam yang bisa kita jadikan motivasi dalam hidup, dilansir beragam sumber, Jumat (7/7/2023).

1. “Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah?”

2. “Hidup ini sangat luas dan dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga, untuk itu diperlukan bukan sekadar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari.”

3. “Orangtua kita mengajarkan suatu nilai yang membedakan dua jenis anak, yang patuh tanpa reserve, yang pejah gesang nderek (hidup-mati ikut), disebut “anak baik-baik”, sedangkan yang mencoba rasional, memilih otoritasnya, meskipun itu justru sejalan dengan “lorong keadilan” disebut “anak nakal”.

4. “Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah. Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil dua?”

5. “Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata. Melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah.”