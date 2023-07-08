Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

35 Kutipan Cak Nun yang Penuh Makna Mendalam Serta Inspiratif

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |00:06 WIB
35 Kutipan Cak Nun yang Penuh Makna Mendalam Serta Inspiratif
35 Kutipan Cak Nun yang Penuh Makna/NU Online
A
A
A

JAKARTA -35 Kutipan Cak Nun yang penuh makna mendalam serta inspiratif sangat menarik untuk dibahas.

Emha Ainun Nadjib atau yang lebih dikenal Cak Nun merupakan seorang tokoh intelektual Muslim yang sangat berpengaruh di Indonesia. Saat ini, masih dirawat di RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta.

Selain penulis, ia juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, aktivis-pekerja sosial, pemikir, dan kyai.

Sebagai seorang intelektual muslim, ia sering menyampaikan berbagai gagasan dan kritik melalui karya sastra, film, musik, juga ceramahnya. Kata-kata Cak Nun sering dijadikan kutipan oleh masyarakat yang rutin mengikuti kegiatan ceramahnya.

Kutipan Cak Nun semakin populer karena disebarkan secara luas oleh pengikutnya. Berikut beberapa kata-kata Cak Nun yang memiliki makna mendalam yang bisa kita jadikan motivasi dalam hidup, dilansir beragam sumber, Jumat (7/7/2023).

1. “Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah?”

2. “Hidup ini sangat luas dan dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga, untuk itu diperlukan bukan sekadar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari.”

3. “Orangtua kita mengajarkan suatu nilai yang membedakan dua jenis anak, yang patuh tanpa reserve, yang pejah gesang nderek (hidup-mati ikut), disebut “anak baik-baik”, sedangkan yang mencoba rasional, memilih otoritasnya, meskipun itu justru sejalan dengan “lorong keadilan” disebut “anak nakal”.

4. “Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah. Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil dua?”

5. “Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata. Melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah.”

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/337/3015374/kisah-hidup-sederhana-letjen-yogie-s-memet-rajin-ke-masjid-dan-larang-istri-pakai-mobil-dinas-ahkB9FrXMu.jpeg
Kisah Hidup Sederhana Letjen Yogie S Memet, Rajin ke Masjid dan Larang Istri Pakai Mobil Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013493/ikaluin-award-serahkan-lifetime-achievement-kepada-cak-nur-dph1LYBKZ9.jpeg
IKALUIN Award Serahkan Lifetime Achievement kepada Cak Nur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/337/3012447/sosok-jenderal-tni-paling-akhir-tinggalkan-timor-timur-kemasi-bendera-merah-putih-RBRHRpoUp3.jpeg
Sosok Jenderal TNI Paling Akhir Tinggalkan Timor Timur, Kemasi Bendera Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/337/3010816/ternyata-lb-moerdani-pernah-menimba-ilmu-pendidikan-intelijen-di-pangkalan-us-navy-bnqc8wQLfx.jpg
Ternyata LB Moerdani Pernah Menimba Ilmu Pendidikan Intelijen di Pangkalan US Navy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009065/sosok-unsmiling-general-yang-melegenda-kiprahnya-di-bidang-intelijen-bukan-kaleng-kaleng-qSt7EtZLos.jpeg
Sosok Unsmiling General yang Melegenda, Kiprahnya di Bidang Intelijen Bukan Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/18/2939936/kisah-sulaiman-al-rajhi-milarder-dermawan-arab-saudi-yang-sumbangkan-dua-pertiga-hartanya-untuk-amal-1UOC4TGU3Z.jpg
Kisah Sulaiman Al-Rajhi Milarder Dermawan Arab Saudi yang Sumbangkan Dua Pertiga Hartanya untuk Amal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement