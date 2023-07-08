Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Jawaban Mahfud MD soal Pertemuan dengan Ganjar Pranowo

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |02:19 WIB
Ini Jawaban Mahfud MD soal Pertemuan dengan Ganjar Pranowo
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Okezone.com)
A
A
A

MALANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD berkilah saat ditanya pertemuan khususnya dengan Ganjar Pranowo.

Sebelumnya Ganjar Pranowo disebut usai bertemu Mahfud MD membicarakan sejumlah hal.

Mahfud justru berujar yang baru bertemu Ganjar Pranowo adalah Anies Baswedan, ketika tengah melakukan ibadah haji bersama di Arab Saudi. Sementara dirinya belum bertemu kembali dengan Ganjar Pranowo.

"Enggak (ketemu Ganjar Pranowo), yang ketemu Pak Ganjar itu kayaknya Pak Anies atau siapa ya," kata Mahfud MD, ketika ditemui usai pertemuan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya (UB) di Kota Malang, pada Jumat malam (7/7/2023).

Menteri kelahiran Sampang ini juga tak tahu menahu soal dirinya yang masuk radar bakal calon wakil presiden (Cawapres) PDI Perjuangan, partai politik, dan beberapa lembaga survei politik. "(Soal masuk radar Cawapres) enggak tahu," ujarnya.

Ia mengaku sering berbicara dan bertemu dengan teman-teman di PDI-P, mengingat dirinya banyak yang mengenal dan berteman.

"Sering saya ngobrol sama PDIP, kan teman semua itu, persoalannya kan ngobrol apa itu," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
