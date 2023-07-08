Anak Sulung Rayakan Hari Jadi Pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Ini 3 Faktanya

JAKARTA - Putri sulung dari pasangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica, menarik perhatian publik setelah mengunggah video keharmonisan keluarganya. Unggahan itu mendapat simpati karena pasangan Sambo dan Putri Candrawathi saat ini mendekam di penjara.

Berikut fakta-fakta dari unggahan Trisha Eungelica:

1. Rayakan hari jadi pernikahan Sambo-Putri Candrawathi

Video yang diunggah Trisha di akun Instagram milikinya @trishaeas memperlihatkan foto dan video singkat kehangatan keluarga Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Video tersebut diunggah untuk merayakan hari jadi pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi pada Jumat 7 Juli 2023.

2. Trisha kirim surat untuk orangtua

Unggahan video tersebut disertai caption berisi gucapan hari jadi pernikahan dari Trisha kepada orangtuanya. Selain itu, Trisha juga mengirimkan surat kepada Sambo dan Putri Candrawathi.

“230707 - happy anniversary mams n paps. walaupun tahun ini konsepnya LDR but i wish u tons of blessing, love, and happiness in ur marriage. sisanya ada di surat yak. love u all sososososoooo much mwah💖,” tulis Trisha dalam postingan instagramnya @trishaeas pada Jumat (7/7/2023).