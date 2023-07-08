Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Sulung Rayakan Hari Jadi Pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Ini 3 Faktanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |07:01 WIB
Anak Sulung Rayakan Hari Jadi Pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Ini 3 Faktanya
Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Putri sulung dari pasangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica, menarik perhatian publik setelah mengunggah video keharmonisan keluarganya. Unggahan itu mendapat simpati karena pasangan Sambo dan Putri Candrawathi saat ini mendekam di penjara.

Berikut fakta-fakta dari unggahan Trisha Eungelica:

1. Rayakan hari jadi pernikahan Sambo-Putri Candrawathi

Video yang diunggah Trisha di akun Instagram milikinya @trishaeas memperlihatkan foto dan video singkat kehangatan keluarga Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Video tersebut diunggah untuk merayakan hari jadi pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi pada Jumat 7 Juli 2023.

2. Trisha kirim surat untuk orangtua 

Unggahan video tersebut disertai caption berisi gucapan hari jadi pernikahan dari Trisha kepada orangtuanya. Selain itu, Trisha juga mengirimkan surat kepada Sambo dan Putri Candrawathi.

“230707 - happy anniversary mams n paps. walaupun tahun ini konsepnya LDR but i wish u tons of blessing, love, and happiness in ur marriage. sisanya ada di surat yak. love u all sososososoooo much mwah💖,” tulis Trisha dalam postingan instagramnya @trishaeas pada Jumat (7/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement