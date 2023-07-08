Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mesranya Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Naik Kereta Malam

Kiswondari , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |01:44 WIB
Mesranya Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Naik Kereta Malam
Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menunjukkan kemesraannya dengan sang istri, Siti Atikoh dalam perjalanan kereta malam dari Surabaya menuju Semarang.

Dalam foto yang diunggah Ganjar di akun Twitternya @ganjarpranowo, nampak bahu Ganjar tengah menjadi sandaran sang istri yang terlelap.

Mereka berdua tertutup satu selimut berwarna biru dongker.

Ganjar menuliskan, perjalanan kereta terasa nyaman karena ada sang istri yang bersandar di bahunya.

Fasilitas selimut dari KAI, ketepatan waktu, dan juga pelayanannya juga membuat perjalanan malamnya nyaman maksimal.

“Perjalanan Surabaya-Semarang terasa nyaman, apalagi di bahu ada yang sandaran. Naik kereta malam @KAI121, selimutnya hangat, jadwalnya tepat waktu, dan pelayanannya baik, nyaman maksimal,” tulis Ganjar seperti dikutip Sabtu (8/7/2023).

(Angkasa Yudhistira)

      
