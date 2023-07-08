Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Bilang Penghambat Penyidikan Korupsi Harus Ditangkap! Termasuk Pejabat

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |04:17 WIB
Mahfud MD Bilang Penghambat Penyidikan Korupsi Harus Ditangkap! Termasuk Pejabat
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Okezone.com)
A
A
A

MALANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang berupaya menghalangi penyidikan kasus korupsi.

Jika memang hal itu ada maka konsekuensinya akan berhadapan juga dengan kasus hukum dan bisa terjerat pidana. Termasuk pejabat dan oknum TNI-Polri

"Kalau menyembunyikan korupsi, kita anggap menyembunyikan korupsinya orang lain akan kita anggap menghalang-halangi penegakan hukum, sehingga akan ditindak telah melakukan korupsi yang sama dengan yang sedang disidik," tegas Mahfud MD, usai rapat Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya (UB) di Kota Malang, pada Jumat (7/7/2023), malam.

Menurut Mahfud MD, sudah banyak contoh kasus orang yang menghalang-halangi penyidikan dan penangkapan tersangka kasus korupsi akhirnya harus masuk bui . Terakhir pada kasus penghalangan penyidikan yang menimpa pengacara Lukas Enembe Stefanus Roy Rening, yang akhirnya ditetapkan juga sebagai tersangka.

"Pengacaranya Lukas juga jadi tersangka, dia tidak korupsi, tapi dia menghalang-halangi penyidikan, sehingga ditangkap juga, dan itu akan berlaku bagi pejabat juga, yang membelok-belokkan perkara juga," tutur dia.

Selain pengacara Lukas Enembe, ia mencontohkan kasus yang menimpa pengacara eks Ketua DPR RI Setyo Novanto bernama Fredrich Yunadi. Sang kuasa hukum itu juga turut merasakan aura penjara karena dianggap menghambat proses penyidikan kasus korupsi yang menimpa kliennya Setya Novanto.

"Pengacaranya Pak Setyo Novanto, dia nggak korupsi, tapi dia dulu menghalang-halangi KPK saat Setya Novanto akan ditahan, ketika akan dijadikan tersangka dihalang-halangi oleh dia. Ya akhirnya dia ditangkap, yang dijatuhi hukuman 7 tahun," ujar pria kelahiran Sampang ini.

