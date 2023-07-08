Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemilih Muda Dominasi Pemilu 2024, Perindo: Suara Gen Z Tentukan Nasib Bangsa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:24 WIB
Pemilih Muda Dominasi Pemilu 2024, Perindo: Suara Gen Z Tentukan Nasib Bangsa
Ketua Harian DPW Perindo DKI Jakarta, Najmi Mumtaza (foto: MPI/Iqbal)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Najmi Mumtaza Rabbany mengatakan, pemilih muda akan mendominasi pada kontestasi pemilu tahun 2024. Bahkan sekitar 60% pemilih pada tahun 2024 adalah Generasi Z dan Milenial.

Najmi menilai, kontestasi politik bukan hanya mempengaruhi kebijakan selama 5 tahun kedepannya. Namun juga akan mempengaruhi generasi-generasi selanjutnya lewat produk-produk regulasi yang akan diterbitkan nantinya.

"Tahun 2024 nanti, ceruk pemilih pemula, itu akan mendominasi pemilu, gen z dan Milenial hampir 60% sebagai pemilih, artinya pilihan gen z dan Milenial akan menentukan arah bangsa kita," ujar Najmi dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall, Sabtu (8/7/2023).

Menurutnya, saat ini banyak politikus yang berkedok mendukung Gen Z maupun generasi milenial, namun kerap hal tersebut hanya sebatas jargon belaka. Tapi kadang justru tidak benar-benar memahami apa yang menjadi kebutuhan para generasi muda

