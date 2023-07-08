Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menangkan Ganjar di Pilpres 2024, Eks Ketua KPU Tanjungbalai Bentuk Relawan Barnas GP

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:58 WIB
Menangkan Ganjar di Pilpres 2024, Eks Ketua KPU Tanjungbalai Bentuk Relawan Barnas GP
Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Para pendukung Ganjar Pranowo terus bergerak menyosialiasikan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sebagai bacapres 2024. Salah satunya membentuk relawan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Masing-masing barisan relawan pendukung pemenangan calon Presiden sudah mulai bergerak menyusun agenda dan strategi. Salah satunya adalah Barisan Nasional Ganjar Pranowo (Barnas-GP).

ist

“Saya bersama dengan kawan-kawan pengurus di Barnas GP siap untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden lima tahun mendatang,” ujar Ketua Umum Barnas GP, Luhut Parlinggoman Siahaan, di Sekretariat Barnas-GP, Jalan Kran V, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2023).

Luhut yang merupakan mantan Ketua KPU Tanjungbalai, Sumatera Utara, ditunjuk oleh seluruh Pengurus Pusat Barnas GP sebagai ketua umum.

“Barnas GP telah deklarasi dua bulan lalu dan telah terverifikasi oleh Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden yang di ketuai oleh Ahmad Basarah yang juga Ketua DPP PDIP dan Wakil Ketua MPR,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement