Menangkan Ganjar di Pilpres 2024, Eks Ketua KPU Tanjungbalai Bentuk Relawan Barnas GP

JAKARTA - Para pendukung Ganjar Pranowo terus bergerak menyosialiasikan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sebagai bacapres 2024. Salah satunya membentuk relawan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Masing-masing barisan relawan pendukung pemenangan calon Presiden sudah mulai bergerak menyusun agenda dan strategi. Salah satunya adalah Barisan Nasional Ganjar Pranowo (Barnas-GP).

“Saya bersama dengan kawan-kawan pengurus di Barnas GP siap untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden lima tahun mendatang,” ujar Ketua Umum Barnas GP, Luhut Parlinggoman Siahaan, di Sekretariat Barnas-GP, Jalan Kran V, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2023).

Luhut yang merupakan mantan Ketua KPU Tanjungbalai, Sumatera Utara, ditunjuk oleh seluruh Pengurus Pusat Barnas GP sebagai ketua umum.

“Barnas GP telah deklarasi dua bulan lalu dan telah terverifikasi oleh Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden yang di ketuai oleh Ahmad Basarah yang juga Ketua DPP PDIP dan Wakil Ketua MPR,” ungkapnya.