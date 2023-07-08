Kecelakaan Beruntun di Kalimalang Libatkan Truk Kontainer dan 2 Minibus

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Pasar Sumber Artha Kalimalang, Bekasi, pada Jumat (7/7/2023) tengah malam, sekitar puk 23.45 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan satu buah truk kontainer, dengan dua buah minibus Toyota Rush Putih bernopol B 2018 KOE dan Expander warna abu-abu.

Peristiwa kecelakaan ini diunggah ulang oleh akun Instagram @bekasi_24_jam, video dikirimkan oleh akun @teman_pindahan.

Dalam video ini, nampak Rush putih ringsek di bagian depan dan belakang, bahkan kaca belakang ikut pecah.

BACA JUGA: Mobil CRV Hitam Terbalik di Tol Bandara Soetta Arah Kapuk

Sementara Expander juga mengalami ringsek tapi tidak terlalu parah. Namun, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

"Kecelakaan beruntun melibatkan truk dan dua minibus di Pasar Sumber Artha Kalimalang, Kota Bekasi, Jumat sekitar pukul 23.45 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut," tulis akun tersebut dikutip Sabtu (8/7/2023).

(Angkasa Yudhistira)