Soal Nasib Sekolah Anak Jalanan di Kolong Tol Angke, Kasudin Pendidikan Bersurat ke Pemprov DKI

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat telah bersurat ke Pemprov DKI terkait nasib sekolah anak jalanan di bawah kolong Tol Angke, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pihak Pemkot sebelumnya telah melakukan rapat atas hal tersebut.

"Dalam rapat akan dibahas (soal nasib sekolah anak jalanan) oleh Pemprov DKI. Hasil rapat sudah kita sampaikan ke Pak Gubernur," katanya kepada wartawan, Jumat (7/7/2023).

Junaedi menjelaskan, pihaknya juga berencana akan bersurat ke pemilik lahan, dalam hal ini Jasa Marga. "Kita akan bahas bareng dari berbagai macam sisi, sisi sosial, ekonomi, ideologi. Sisi sosial itu termasuk dari segi pendidikan," lanjutnya.

Sejauh ini, langkah yang telah dilakukan Sudin Pendidikan Jakarta Barat yakni bertemu dengan warga dan relawan penggagas sekolah domba. Pertemuan itu dalam rangka menyatukan pemikiran dan persepsi.

"Nah ketika nanti ada kebijakan dari Pemprov DKI diturunkan ke tingkat Walikota, kita tinggal undang kembali (warga dan relawan), yuk kita lakukan bersama sama," tuturnya.

Pemkot Jakarta Barat telah mendata warga yang tinggal di pemukiman liar Kolong Tol Angke 2, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 83 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 312 jiwa tinggal di pemukiman tersebut.

Mayoritas warga yang tinggal di lokasi tersebut berstatus KTP DKI Jakarta dan sebagian lainnya berstatus non KTP DKI Jakarta.