HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-4 Rocca Space, MNC Peduli dan MNC Land Gelar Donor Darah di GBK

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |20:04 WIB
MNC Land dan MNC Peduli gelar donor darah di GBK (foto: MPI/Tangguh Yudha)
JAKARTA - MNC Land bersama MNC Peduli menggelar rangkaian kegiatan sosial berupa donor darah pada HUT ke-4 Rocca Space, yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (8/7/2023).

Menggaet Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi, donor darah terbuka bagi masyarakat umum. Sampai berita ini dimuat sudah lebih dari 200 peserta turut serta dalam kegiatan, melebihi target pengumpulan 100 kantong darah.

"Hari ini MNC Land dan MNC Peduli melakukan kegiatan donor darah, dimana kegiatan donor darah ini adalah serangkaian hari ulang tahunnya Rocca Space yang ke-4," kata Koordinator Komunitas Pound With MNC Squad, Linda Hardjono.

Linda pun berharap agar kegiatan ini dapat memberikan kontribusi postif kepada masyarakat.

"Harapan kami semoga kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan kontribusi postif kepada masyarakat, baik dalam hal kegiatan sosial dan juga olahraga," pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian perayaan HUT Rocca Space ke-4. Kegiatan ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan Rocca Space yang akan berlangsung selama satu hari penuh.

