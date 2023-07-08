MNC Peduli dan MNC Land Gelar Donor Darah di HUT ke-4 Rocca Space, Ini Harapan PMI

JAKARTA - Meramaikan HUT ke-4 Rocca Space, MNC Land bersama MNC Peduli menggelar kegiatan sosial berupa donor darah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (8/7/2023).

Menggaet Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi, donor darah terbuka bagi masyarakat umum. Sampai berita ini dimuat sudah lebih dari 200 peserta turut serta dalam kegiatan, melebihi target pengumpulan 100 kantong darah.

Menanggapi hal tersebut, Humas Rekrutmen Donor Darah UDD PMI Kab. Sukabumi, Agus Sutisna mengatakan, kegiatan donor darah yang diselenggarakan berhasil menyedot antusiasme masyarakat.

Ia pun bersyukur, bahwa masih banyak orang yang mau mendonasikan darahnya, di tengah minimnya pasokan darah di daerah-daerah di Tanah Air tercinta, Indonesia.

"Kedepannya kami berharap bisa rutin menjalankan kegiatan seperti ini. Ini membantu kami juga untuk pengadaan darah di daerah yang memang bisa dibilang sangat lah kurang," ungkap Agus.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Pound With MNC Squad, Linda Hardjono mengatakan, MNC Land dan MNC Peduli melakukan kegiatan donor darah, dimana kegiatan donor darah ini adalah serangkaian hari ulang tahunnya Rocca Space yang ke-4.

"Harapan kami semoga kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan kontribusi postif kepada masyarakat, baik dalam hal kegiatan sosial dan juga olahraga," kata Linda.