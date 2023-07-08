Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

DPP Baja Perindo Sosialiasasi KTA Berasuransi di Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |20:45 WIB
DPP Baja Perindo Sosialiasasi KTA Berasuransi di Puncak Bogor
Baja Perindo bagikan KTA Berasuransi di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Ketua Umun DPP Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo, Drisye Siahaya melakukan sosialisasi dan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada relawan di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/7/2023).

Kartu tersebut merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Partai Perindo, dengan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan, dan asuransi kematian bagi para pemegang KTA Partai Perindo.

"Penyerahan KTA berasuransi di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua," kata Drisye.

Dalam kegiatan ini, turut dihadiri oleh relawan di 36 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 81 orang. Drisye yang juga sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3 menyebut kegiatan ini sekaligus silaturahmi dan konsolidasi.

"Tujuan temu relawan adalah sosialisasi KTA Perindo berasuransi dan pembahasan strategi pemenangan," jelasnya.

Diharapkan, relawan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dapat lebih solid untuk pemenangan partai.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement