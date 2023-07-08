DPP Baja Perindo Sosialiasasi KTA Berasuransi di Puncak Bogor

BOGOR - Ketua Umun DPP Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo, Drisye Siahaya melakukan sosialisasi dan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada relawan di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/7/2023).

Kartu tersebut merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Partai Perindo, dengan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan, dan asuransi kematian bagi para pemegang KTA Partai Perindo.

"Penyerahan KTA berasuransi di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua," kata Drisye.

Dalam kegiatan ini, turut dihadiri oleh relawan di 36 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 81 orang. Drisye yang juga sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3 menyebut kegiatan ini sekaligus silaturahmi dan konsolidasi.

"Tujuan temu relawan adalah sosialisasi KTA Perindo berasuransi dan pembahasan strategi pemenangan," jelasnya.

Diharapkan, relawan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dapat lebih solid untuk pemenangan partai.

(Awaludin)