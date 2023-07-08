Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anggi, Pengantin Hilang Usai Sehari Dinikahi Ternyata Kembali ke Pelukan Mantan Pacar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:40 WIB
Anggi, Pengantin Hilang Usai Sehari Dinikahi Ternyata Kembali ke Pelukan Mantan Pacar
Anggi Anggraeni (Foto: Dok keluarga)
A
A
A

BOGOR - Anggi Anggraeni (21), warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor sempat dikabarkan hilang usai sehari dinikahi. Bukan hanya sang suami, Fahmi Husaeni (26) yang kebingungan, namun juga keluarga kedua belah pihak.

Setelah lebih dari sepekan dilakukan pencarian dengan melibatkan pihak kepolisian, Anggi ditemukan. Ia ternyata sengaja pergi bukan menghilang. Pengantin baru tersebut sengaja kabur dari rumah karena memiliki kekasih atau pacar.

"Jadi (Anggi) setelah dikonfrontir kan yang nyamperin tuh mantan pacar, bukan mantan pacar, sebenarnya masih pacaran dia. Ditanya sama saya kan kekasih saya, kekasih kan berarti pacar ya," kata Kapolsek Rancabungur, Iptu Hartanto Rahim, Sabtu (8/7/2023).

Menurut Hartanto, setelah ditemukan dilakukan proses mediasi antara keluarga kedua belah pihak. Mengingat, Anggi ini sengaja pergi demi kekasihnya itu.

"Intinya mah si Anggi pergi meninggalkan rumah, karena nyamperin dia lah di Jakarta, di kontrakan. Itu di luar (kewenangan) kita," ujarnya.

