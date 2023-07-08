Kebakaran Hebat di Permukiman Tambora, Petugas Damkar Berhasil Melokalisir Api

Kebakaran di Tambora, Jakarta Barat (Foto: Tangkapan layar media sosial)

JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran berhasil melokalisir api dalam kebakaran melalap rumah warga di Gang Trikora RT08/05 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu (8/7/2023) pukul 18.03 WIB.

"Petugas berhasil melokalisir perambatan api yang dinyatakan pukul 22.00," tulis @humasjakfire.

Sebanyak 26 unit wilayah gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. Sebanyak 20 unit dari Jakarta Barat, 3 unit Jakarta Pusayt, dan 3 unit dari Dinas Gulkarmat.

"Serta 130 personel sudah dikerahkan di TKP. Situasi saat ini masih dalam proses pemadaman," tulisnya.

Sebelumnya, Perwira Piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin PKP) Jakarta Barat, wilayah Tambora, Joko Susilo mengatakan, kebakawan rumah warga dengan titik kenal Stasiun Duri.

"Ya benar yang terbakar rumah tinggal warga di Duri Utara, titik kenal Stasiun Duri," katanya.

Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )