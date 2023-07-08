130 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran Rumah di Tambora

Kebakaran di Tambora, Jakarta Barat (Foto: Tangkapan layar media sosial @jktinfo)

JAKARTA - Upaya pemadaman masih terus dilakukan petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran rumah warga di Gang Trikora RT08/05 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu (8/7/2023).

Sebanyak 130 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api yang melahap permukiman warga sejak pukul 18.03 WIB itu.

"130 personel sudah dikerahkan di TKP. Situasi saat ini masih dalam proses pemadaman," tulis akun resmi Pemadam DKI Jakarta, @humasjakfire.

Sebanyak 26 unit wilayah gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. Terdiri 20 unit dari Jakarta Barat, 3 unit Jakarta Pusayt, dan 3 unit dari Dinas Gulkarmat.

Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )