Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

130 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran Rumah di Tambora

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |23:10 WIB
130 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran Rumah di Tambora
Kebakaran di Tambora, Jakarta Barat (Foto: Tangkapan layar media sosial @jktinfo)
A
A
A

JAKARTA - Upaya pemadaman masih terus dilakukan petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran rumah warga di Gang Trikora RT08/05 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu (8/7/2023).

Sebanyak 130 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api yang melahap permukiman warga sejak pukul 18.03 WIB itu.

"130 personel sudah dikerahkan di TKP. Situasi saat ini masih dalam proses pemadaman," tulis akun resmi Pemadam DKI Jakarta, @humasjakfire.

Sebanyak 26 unit wilayah gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. Terdiri 20 unit dari Jakarta Barat, 3 unit Jakarta Pusayt, dan 3 unit dari Dinas Gulkarmat.

Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement