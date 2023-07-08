Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat di Tambora, 1 Orang Sesak Napas Dilarikan ke Rumah Sakit

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |23:16 WIB
Kebakaran Hebat di Tambora, 1 Orang Sesak Napas Dilarikan ke Rumah Sakit
Kebakaran di Tambora, Jakarta Barat (Foto: Tangkapan layar media sosial @jktinfo)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman warga di Gang Trikora, RT 08/05 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (8/7/2023) pukul 18.03 WIB.

Perwira Piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin PKP) Jakarta Barat, wilayah Tambora, Joko Susilo mengatakan, dua orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

"Atas nama Reza Azwar Alanuari sesak napas terkena asap, dan sudah dirujuk ke RS Tarakan," kata Joko kepada wartawan, Sabtu (8/7/2023).

Kemudian, korban kedua ialah M Fauzan, ia terkena paku dan sudah ditangani oleh Palang Merah Indonesia (PMI), serta dirujuk ke Puskesmas terdekat.

Sebanyak 26 unit wilayah gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. Terdiri dari 20 unit dari Jakarta Barat, 3 unit Jakarta Pusayt, dan 3 unit dari Dinas Gulkarmat. Serta 130 personel sudah dikerahkan di TKP. Situasi saat ini masih dalam proses pemadaman.

Joko belum dapat memastikan dugaan penyebab awal kebakaran. Termasuk jumlah rumah penduduk yang terdampak peristiwa itu.

"(Untuk berapa rumahnya) masih belum kita data," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
