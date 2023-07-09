Songsong Indonesia Emas 2045, Polri Minta Gen Z Bijak dalam Bermedia Sosial

JAKARTA - Kabag Pemanalis Multimedia Div. Humas, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, Generasi Z memiliki peranan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 mendatang.

Menurut Erdi, kehadiran media sosial menjadi katalis positif yang dapat dimanfaatkan Gen Z mendulang keuntungan dan manfaat. Bukan digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian orang lain.

"Acara ini sangat luar biasa, karena kita berusaha membimbing masyarakat gen Z ini untuk menuju Indonesia emas, potensi mereka untuk membangun negara dengan baik kemudian, menjadi negara yang kuat, dimulai dari sekarang," ujar Erdi dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall, Sabtu (8/7/2023).

Erdi mejelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap Gen Z terutama dari sisi pemanfaatan media sosial dan menghimbau untuk melakukan kurasi terhadap berbagai informasi yang masuk.

Sebab, menurutnya di samping memberikan banyak manfaat, kehadiran media juga melahirkan disrupsi informasi. Berbagai macam informasi mulai dari yang salah maupun yang benar berkeliaran di media sosial. Karena informasi yang salah akan menimbulkan keputusan yang salah juga.

"Kami berharap mereka bijak bermedia sosial, pesan saya saring sebelum sharing, di sini peran mereka untuk menjadi Indonesia emas, mendidik mereka, mengedukasi mereka, karena tidak semua informasi instan adalah valid," kata Erdi.

BACA JUGA: Satgas TPPO Polri Tangkap 737 Tersangka Perdagangan Orang

"Mereka harus bijak melihat informasi di media sosial, supaya mereka mengerti apa yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat dan mana yang bisa memberikan kerugian besar kepada orang lain," pungkasnya.

(Arief Setyadi )