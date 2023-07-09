Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dipimpin Gus Wafi dari Makkah, Ulama se-Jawa Tengah dan Yogyakarta Doakan Anies Baswedan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |13:56 WIB
Dipimpin Gus Wafi dari Makkah, Ulama se-Jawa Tengah dan Yogyakarta Doakan Anies Baswedan
Ulama se-Jateng doakan Anies Baswedan (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAWA TENGAH - Silaturahmi dan musyawarah kerja Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) pengurus Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY di gelar di pesantren Ribath Nurul Anwar, Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (9/7/2023).

Pesantren Ribath Nurul Anwar dipenuhi peserta silaturahmi sekitar 500 peserta perwakilan Sekretariat Kolaborasi Indonesia dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara yang diinisiasi oleh Dewan Pengurus Pusat Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) ini menjadi sorotan tersendiri karena dihadiri oleh ulama dan habaib dari Jateng dan Jatim.

Serta didoakan langsung secara virtual dari tanah suci oleh Gus Wafi Maimoen Zubair yang kebetulan sedang melaksanakan ibadah haji.

Ia mengaku gembira dengan acara tersebut dan beliau berdoa untuk suksesnya acara dan untuk kemenangan Anies Baswedan.

Hadir pula dalam acara ini Gus Mahasin Nursalim (kakak kandung Gus Baha dari Rembang, Gus Mustafid Mlangi dari Yogyakarta, Habib Solih bin Muhsin Al Haddad dari Pasuruan, KH. Rubai kartosuro dan kyai lainnya.

Prof Untoro sebagai perwakilan panitia pelaksana sekaligus pengurus SKI nasional pada sambutannya menyampaikan bahwa acara ini terbilang mendadak karena dipersiapkan hanya dalam waktu 3 hari.

“Namun demikian saya sangat luar biasa hormat atas kekompakan rekan rekan relawan yang walau mendadak undangannya berkenan hadir,dari target 400 peserta hari ini hadir sekitar 500 peserta.artinya keinginan kita untuk perubahan Indonesia ini menjadi sebuah tolok ukur atas hadirnya para teman - teman relawan pada acara ini,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement