Dipimpin Gus Wafi dari Makkah, Ulama se-Jawa Tengah dan Yogyakarta Doakan Anies Baswedan

JAWA TENGAH - Silaturahmi dan musyawarah kerja Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) pengurus Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY di gelar di pesantren Ribath Nurul Anwar, Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (9/7/2023).

Pesantren Ribath Nurul Anwar dipenuhi peserta silaturahmi sekitar 500 peserta perwakilan Sekretariat Kolaborasi Indonesia dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara yang diinisiasi oleh Dewan Pengurus Pusat Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) ini menjadi sorotan tersendiri karena dihadiri oleh ulama dan habaib dari Jateng dan Jatim.

Serta didoakan langsung secara virtual dari tanah suci oleh Gus Wafi Maimoen Zubair yang kebetulan sedang melaksanakan ibadah haji.

Ia mengaku gembira dengan acara tersebut dan beliau berdoa untuk suksesnya acara dan untuk kemenangan Anies Baswedan.

Hadir pula dalam acara ini Gus Mahasin Nursalim (kakak kandung Gus Baha dari Rembang, Gus Mustafid Mlangi dari Yogyakarta, Habib Solih bin Muhsin Al Haddad dari Pasuruan, KH. Rubai kartosuro dan kyai lainnya.

Prof Untoro sebagai perwakilan panitia pelaksana sekaligus pengurus SKI nasional pada sambutannya menyampaikan bahwa acara ini terbilang mendadak karena dipersiapkan hanya dalam waktu 3 hari.

“Namun demikian saya sangat luar biasa hormat atas kekompakan rekan rekan relawan yang walau mendadak undangannya berkenan hadir,dari target 400 peserta hari ini hadir sekitar 500 peserta.artinya keinginan kita untuk perubahan Indonesia ini menjadi sebuah tolok ukur atas hadirnya para teman - teman relawan pada acara ini,” katanya.