Kunjungi Museum Rasulullah di Madinah, Anies Terkesan Kesasihan yang Ditampilkan

MADINAH - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dan rombongannya berkesempatan mengunjungi Museum Rasulullah di Madinah, pada Jumat 7 Juli 2023 malam. Kedatangan Anies beserta keluarga tersebut langsung disambut oleh Direktur Museum, Syaikh Dr. Nasir bin Musfir Al-Zahrani.

Anies lewat unggahan di akun Instagram-nya mengucapkan rasa syukur bisa berkesempatan ke Museum Rasulullah di Madinah.

Dipimpin Gus Wafi dari Makkah, Ulama se-Jawa Tengah dan Yogyakarta Doakan Anies Baswedan

“Alhamdulillah, sangat bersyukur kemarin malam usai Sholat Isya di Masjid Al Nabawi, kami sekeluarga berkesempatan mengunjungi Museum Rasullullah di Madinah. Kami disambut dengan penuh kehangatan oleh Direktur Museum, Syaikh Dr. Nasir bin Musfir Al-Zahrani beserta jajaran,” tulis Anies, dikutip Minggu (9/7/2023)

“Kami diperlihatkan maket suasana mekah era Nabi Muhammad SAW, replika rumah dan kamar Rasullullah SAW, juga helm, busur, panah dan kendi air yang digunakan kala itu, serta masih banyak lagi hal-hal yang ada pada era itu,” lanjutnya.

Menurutnya Museum Rasulullah ini bukan hanya menampilkan karya-karya sejarah yang menarik, tetapi juga memiliki kesahihan dan keotentikan sehingga siapapun yang mengunjunginya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang Rasulullah SAW.

“Karya-karya bernilai sejarah yang ditampilkan bukan saja menarik, tetapi juga membuat kita mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang Rasulullah SAW,” ungkapnya

“Kesahihan dan keotentikan amat diperhatikan di museum ini. Ribuan literatur dikonversi menjadi tayangan digital, deskripsi tertulis diubah menjadi deskripsi visual yang akurat dan menarik,” sambungnya.