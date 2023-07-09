Ganjar Dekat dengan Anak Muda, Ganjartivity Ajak Milenial Berkontribusi bagi Bangsa

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo, Ganjartivity Jawa Barat (Jabar) menggelar kegiatan Ngadawuh Ganjar (Ngajar) bersama para anak muda Gen Z dan milenial, di Fifteen Cafe, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Jabar, Sabtu 8 Juli 2023

Founder Ganjartivity, Nugroho Adinegoro mengatakan kegiatan positif kali ini dilakukan untuk menyatukan ide, gagasan, dan aspirasi anak muda. Kegiatan ini juga agar para anak muda dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia ke depan.

“Kami berharap generasi ke depan dapat punya value, karena ide dan kreativitas yang besar. Nantinya ide mereka dapat tersalurkan dan dititipkan untuk masa depan,” kata Nugo, dikutip Minggu (9/7/2023).

Nugo menyebut, kegiatan kali ini juga menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Seperti Erwin Moron dari bidang ekonomi kreatif dan Ludiesansha yang merupakan aktivis anti narkoba.

“Lewat kolaborasi ini, kami ingin menjadikan sebuah energi besar yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif ke depannya. Harapannya bagaimana dari diskusi ini melahirkan ide-ide baru,” ucapnya.

Nugo pun berharap, Indonesia Emas 2024 terwujud dan mendapatkan pemimpin yang dapat mengakomodasi kepentingan anak muda.

“Kami berharap Indonesia Emas 2024 terwujud, dengan dipimpinnya Pak Ganjar yang energik, muda, dan dekat dengan masyarakat lintas sektor maupun usia. Di sini kami tahu, anak muda juga merasa dekat dengan Pak Ganjar,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu peserta sekaligus mahasiswa, Juliawati Hidayat menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para anak muda. Menurutnya, lewat kegiatan ini terdapat banyak hal yang didapat seperti ilmu, wawasan, dan relasi.