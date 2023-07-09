Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Dekat dengan Anak Muda, Ganjartivity Ajak Milenial Berkontribusi bagi Bangsa

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |16:07 WIB
Ganjar Dekat dengan Anak Muda, Ganjartivity Ajak Milenial Berkontribusi bagi Bangsa
Relawan Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo, Ganjartivity Jawa Barat (Jabar) menggelar kegiatan Ngadawuh Ganjar (Ngajar) bersama para anak muda Gen Z dan milenial, di Fifteen Cafe, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Jabar, Sabtu 8 Juli 2023

Founder Ganjartivity, Nugroho Adinegoro mengatakan kegiatan positif kali ini dilakukan untuk menyatukan ide, gagasan, dan aspirasi anak muda. Kegiatan ini juga agar para anak muda dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia ke depan.

“Kami berharap generasi ke depan dapat punya value, karena ide dan kreativitas yang besar.  Nantinya ide mereka dapat tersalurkan dan dititipkan untuk masa depan,” kata Nugo, dikutip Minggu (9/7/2023).

Nugo menyebut, kegiatan kali ini juga menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Seperti Erwin Moron dari bidang ekonomi kreatif dan Ludiesansha yang merupakan aktivis anti narkoba.

“Lewat kolaborasi ini, kami ingin menjadikan sebuah energi besar yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif ke depannya. Harapannya bagaimana dari diskusi ini melahirkan ide-ide baru,” ucapnya.

Nugo pun berharap, Indonesia Emas 2024 terwujud dan mendapatkan pemimpin yang dapat mengakomodasi kepentingan anak muda.

“Kami berharap Indonesia Emas 2024 terwujud, dengan dipimpinnya Pak Ganjar yang energik, muda, dan dekat dengan masyarakat lintas sektor maupun usia. Di sini kami tahu, anak muda juga merasa dekat dengan Pak Ganjar,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu peserta sekaligus mahasiswa, Juliawati Hidayat menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para anak muda. Menurutnya, lewat kegiatan ini terdapat banyak hal yang didapat seperti ilmu, wawasan, dan relasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement