HOME NEWS NASIONAL

Kisah Istana Raja di Solok Selatan Tak Mempan Dibakar Bikin Belanda Ketar-Ketir

Jefli Oktari , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |16:20 WIB
Istana Raja tak mempan dibakar Belanda (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SOLOK SELATAN - Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), menyimpan banyak sejarah adat dan budaya yang masih melegenda sampai saat ini.

Kabupaten di ujung selatan Sumbar memiliki tatanan adat Minangkabau yang cukup menarik jika diulas lebih dalam.

Selain kaya sumber daya alam yang dijuluki negeri berlantai emas, Solok Selatan juga terkenal dengan kawasan Saribu Rumah Gadang (rumah adat Minangkabau) dan sejumlah destinasi wisata alam lainnya.

Dalam tatanan adat di Solok Selatan terdapat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu yang dipimpin oleh Raja Alam bergelar Daulat Yang Dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah.

Selain Raja Alam yang basis suku Melayu 4 ninik berkedudukan di Istano Rajo Alam Surambi Sungai Pagu yang terletak di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu juga terdapat 3 Raja lagi yang memiliki peran berbeda-beda yang dikomandoi Raja Alam.

1. Raja Adat yang bergelar Tuanku Rajo Bagindo yang berperan dalam urusan adat.

Raja pemangku Adat ini merupakan pucuk pimpinan dari suku Kampai Nan 24 yang juga memiliki Istano di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Istano (istana rumah gadang) ini bernama Istano Rajo Daulat Yang Dipertuan Tuanku Rajo Bagindo.

2. Raja pemangku Agama bergelar Tuanku Rajo Batuah yang merupakan pucuk pimpinan suku Panai Tigo Ibu. Dimana, Istano Rajo terletak di Jorong Panai, Nagari Pasir Talang.

Tuanku Rajo Batuah memiliki peran dalam urusan agama dan pucuk pimpinan suku Panai Tigo Ibu.

3. Raja pemangku Panglima yang bergelar Tuanku Rajo Malenggang merupakan pucuk pimpinan suku Tigo Lareh Bakapanjangan.

