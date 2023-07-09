Bacaleg Perindo GKR Ayu Koes Indriyah Aktif Kampanyekan Pelestarian Budaya Indonesia

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kebudayaan, GKR Ayu Koes Indriyah menghadiri Fragmen Wayang Orang lakon “Arjuna Wiwaha” pada Minggu 9 Juli 2023 di Teater Kautaman Gedung Pewayangan Jakarta.

Sebagai pembina Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta Hadiningrat, Ayu mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan guna melestarikan kebudayaan Indonesia. Menurutnya Karaton Surakarta merupakan sumber budaya Jawa dimana menjadi acuan bagi seluruh tarian Jawa.

"Sehingga warisan dari leluhur ini harus kita pertahankan kita maksimalkan untuk dikenal masyarakat. Supaya masyarakat tahu bahwa Karaton Surakarta ada untuk masyarakat dan masih bisa menjadi bagian pelestarian budaya dari negara Indonesia yang tidak lekang oleh zaman," kata GKR Ayu kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).

Sebagai Bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil Jateng V, Ayu mengungkapkan salah satu program utamanya yakni kampanye tentang pelestarian budaya yang sumbernya dari Karaton Surakarta.

"Kebetulan saya maju di Dapil Jawa Tengah 5 itu adalah Surakarta, Klaten, Boyolali dan Sukoharjo yang banyak sekali seniman di situ yang melestarikan budaya. Sangat luar biasa sehingga saya ingin sekali budaya itu tetap lestari tidak hanya di depannya Jawa tapi seluruh Indonesia bahkan di dunia," kata perempuan yang aktif dalam Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Selain itu dia optimistis dan positif untuk menang dalam pemilu 2024. Terutama berjuang untuk melestarikan budaya Indonesia.

"Saya berharap masyarakat dengan dulu pernah mendukung saya sebagai anggota DPD RI, 2 periode semoga mereka mau memilih saya dengan perjuangan. Tetap melestarikan budaya Jawa tetap melestarikan budaya Indonesia untuk bisa terus ada di bumi Indonesia," ucapnya.