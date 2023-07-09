Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menengok Tradisi Bakar Tongkang Budaya Tionghoa di Negeri Seribu Kubah Bagansiapiapi

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |18:20 WIB
Menengok Tradisi Bakar Tongkang Budaya Tionghoa di Negeri Seribu Kubah Bagansiapiapi
Tradisi Bakar Tongkang di Bagansiapiapi (Foto: MPI)
A
A
A

ROHIL - Warga etnis Tianghoa kembali kembali tumpah ruah mendatangi Kota Bagansiapiapi, Ibu Kota Rokan Hilir (Rohil) Riau. Mereka datang dari berbagai daerah di Tanah Air dan juga mancanegara.

Ya, mereka berkumpul di "Cina Town" untuk memeriah Tradisi Bakar Tongkang. Tradisi Bakar Tongkang ini dilakukan untuk memperingati kehadiran masyarakat Tionghoa ke Bagansiapiapi pada tahun 1820 silam yang datang dari Negeri Tiongkok menggunakan kapal ke daerah yang berjuluk Negeri Seribu Kubah itu.

Iven pariwsita ini digelar dari 2 sampai 4 Juli 2023. Kegiatan kebudayaan yang juga dibarengi ritual keagamaan ini berjalan cukup meriah.

Puluhan ribu warga dari berbagai negara seperti, Malaysia, Tiongkok, Thailand, Singapura dan lainnya memadati lokasi acara.

Sebelum melakukan bakar tongkang, para warga Tionghoa ini memanjatkan doa doa dan juga mengadakan berbagai macam kesenian China. Kemudian pada acar apuncak yakni 4 Juli 2023, puluhan ribu warga itu mendatangi Klenteng Ing Hok Kiong tempat disemayamkan replika kapal yang akan dibakar.

"Setelah tiga tahun penyelenggaraan event Bakar Tongkang ditiadakan akibat pandemi Covid-19, kini dapat kita saksikan kembali Tradisi Pariwisata Nasional Bakar Tongkang. Event ini selalu dinantikan oleh masyarakat Tionghoa, baik dari domestik maupun masyarakat Tionghoa dari mancanegara," kata Gubernur Riau Syamsuar di Bagansiapiapi.

Halaman:
1 2
      
