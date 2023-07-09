Kebakaran di Permukiman Tambora dalam Proses Pendinginan

JAKARTA - Kebakaran di permukiman warga di Gang Trikora, RT 08/06 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (8/7/2023) sudah masuk ke proses pendinginan.

"Status Kebakaran sudah dalam proses pendinginan," kata Perwira Piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin PKP) Jakarta Barat, wilayah Tambora, Joko Susilo.

"Update pukul 22.00 WIB, situasi pemadaman dinyatakan masuk proses pendinginan. Petugas damkar berupaya mengurai material yang terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap," sambungnya.

Joko Susilo mengatakan, dua orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Pertama, atas nama Reza Azwar Alanuari sesak napas terkena asap, dan sudah dirujuk ke RS Tarakan.

Kemudian korban kedua ialah M Fauzan, ia terkena paku dan sudah ditangani oleh Palang Merah Indonesia (PMI), serta dirujuk ke Puskesmas terdekat.

Joko belum dapat memastikan dugaan penyebab awal kebakaran. Saat ini petugas masih berjibaku memadamkan api agar tidak terjadi perambatan.

"(Untuk berapa rumahnya) masih belum kita data," pungkasnya.

(Arief Setyadi )