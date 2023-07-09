Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Permukiman Tambora dalam Proses Pendinginan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |00:57 WIB
Kebakaran di Permukiman Tambora dalam Proses Pendinginan
Kebakaran di Tambora, Jakarta Barat (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran di permukiman warga di Gang Trikora, RT 08/06 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (8/7/2023) sudah masuk ke proses pendinginan.

"Status Kebakaran sudah dalam proses pendinginan," kata Perwira Piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin PKP) Jakarta Barat, wilayah Tambora, Joko Susilo.

"Update pukul 22.00 WIB, situasi pemadaman dinyatakan masuk proses pendinginan. Petugas damkar berupaya mengurai material yang terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap," sambungnya.

Joko Susilo mengatakan, dua orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Pertama, atas nama Reza Azwar Alanuari sesak napas terkena asap, dan sudah dirujuk ke RS Tarakan.

Kemudian korban kedua ialah M Fauzan, ia terkena paku dan sudah ditangani oleh Palang Merah Indonesia (PMI), serta dirujuk ke Puskesmas terdekat.

Joko belum dapat memastikan dugaan penyebab awal kebakaran. Saat ini petugas masih berjibaku memadamkan api agar tidak terjadi perambatan.

"(Untuk berapa rumahnya) masih belum kita data," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement