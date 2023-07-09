Akhir Pekan, Ragunan Dikunjungi 55 Ribu Wisatawan

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menjadi salah satu tempat wisata favorit yang kerap didatangi warga di kawasan Jakarta Selatan. Pada Minggu (9/7/2023) ini, tercatat ada sekitar 55 ribu lebih pengujung yang mendatangi tempat wisata tersebut.

"Data pukul 13.00 WIB ada sekitar 55 ribu lebih pengunjung," ujar Humas TMR, Wahyudi Bambang saat dikonfirmasi, Minggu (9/7/2023).

Menurutnya, pengunjung tersebut masuk ke kebun binatan Ragunan, baik mendaftar secara online maupun secara offline. Secara online, ada sekitar 1.556 pengunjung, sedangkan secara offline ada sekitar 54.420 pengunjung.

"Datang dengan sepeda ada sekitar 154 pengunjung, sepeda motor ada sekitar 5.462, mobil pribadi ada sekitar 3.080, dan bus 105," tuturnya.

Dia menambahkan, dari puluhan ribu pengunjung tersebut, terdapat dua lokasi yang cukup ramai dikunjungi. Pertama, Taman Satwa Anak yang mana didatangi 2.441 pengunjung dan kedua, Pusat Primata Schmutzer yang didatangi oleh 3.608 orang pengunjung.

(Khafid Mardiyansyah)