Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akhir Pekan, Ragunan Dikunjungi 55 Ribu Wisatawan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:10 WIB
Akhir Pekan, Ragunan Dikunjungi 55 Ribu Wisatawan
A
A
A

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menjadi salah satu tempat wisata favorit yang kerap didatangi warga di kawasan Jakarta Selatan. Pada Minggu (9/7/2023) ini, tercatat ada sekitar 55 ribu lebih pengujung yang mendatangi tempat wisata tersebut.

"Data pukul 13.00 WIB ada sekitar 55 ribu lebih pengunjung," ujar Humas TMR, Wahyudi Bambang saat dikonfirmasi, Minggu (9/7/2023).

Menurutnya, pengunjung tersebut masuk ke kebun binatan Ragunan, baik mendaftar secara online maupun secara offline. Secara online, ada sekitar 1.556 pengunjung, sedangkan secara offline ada sekitar 54.420 pengunjung.

"Datang dengan sepeda ada sekitar 154 pengunjung, sepeda motor ada sekitar 5.462, mobil pribadi ada sekitar 3.080, dan bus 105," tuturnya.

Dia menambahkan, dari puluhan ribu pengunjung tersebut, terdapat dua lokasi yang cukup ramai dikunjungi. Pertama, Taman Satwa Anak yang mana didatangi 2.441 pengunjung dan kedua, Pusat Primata Schmutzer yang didatangi oleh 3.608 orang pengunjung.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Libur sekolah TMR Ragunan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/624/3163145//libur_sekolah-kloM_large.jpg
Apakah Tanggal 18 Agustus 2025 Siswa Sekolah Libur? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153039//longsor-vKWL_large.jpg
Kawasan Puncak Dilanda Longsor saat Libur Sekolah, 1 Tewas dan 2 Hilang Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/598/3152821//spongebob_squarepants-Gue1_large.jpg
Liburan Seru Bersama SpongeBob dan Warga Bikini Bottom di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/11/3152467//bandara_injourney-Py87_large.jpeg
Nimati Keseruan Libur Sekolah di Bandara InJourney Airports, Hanya Sampai 31 Juli 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/406/3150915//ilustrasi-yEMG_large.jpg
Tetap Waspada Gaes, Ini Wilayah Indonesia yang Diprediksi Hujan Sangat Lebat Selama Libur Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/406/3150859//monas-HspZ_large.JPG
Libur Panjang, Monas Siap Hibur Pengunjung dengan Video Mapping dan Air Mancur Menari 27-28 Juni
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement