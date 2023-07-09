Penghujung Libur Sekolah, 60 Ribu Wisatawan Bakal Padati Ancol Hari Ini

JAKARTA - Puluhan ribu pengunjung memadati Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan Jakarta Utara pada hari terakhir musim liburan sekolah, Minggu, (9/7/2023). Taman pinggir laut yang memiliki luas 552 hektare itu memang masih menjadi daya tarik masyarakat untuk menghabiskan hari libur.

Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Ariyadi Eko Nugroho mengatakan hingga pukul 12.00 WIB siang sudah ada 39 ribu wisatawan yang mengunjungi Ancol. Diperkirakan ada ada 60 ribu wisatawan yang memadati Ancol hingga pukul 24.00 WIB.

"Kalo ini kan 39 ribu per jam 12. Diperkirakan kemungkinan prediksi kami bisa 60 ribu sampai jam 11 malam. Jam 11 malam pintu utama tutup, kalo areanya tutup pukul 12 malam," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.

Dia mengungkapkan bahwa lonjakan wisatawan signifikan. Apalagi, pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut status Pandemi Covid-19.

"Kalo lonjakan signifikan ya kalo di weekday itu pengunjung cuma sampai 15 ribu per hari , kalo weekend itu bisa sampai 35 ribu. Kalo selama musim liburan pengunjung weekday bisa sampai 25 ribu, per hari dan weekend bisa sampai 50 ribu per hari," ungkapnya.