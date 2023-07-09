Kartini Perindo Cek Kesehatan dan Berikan Obat Gratis ke Warga Koja Jakut

JAKARTA - Kartini Partai Perindo Jakarta Utara mengadakan senam sehat dan layanan kesehatan gratis di RW 18, Kampung Beting, Tugu Utara, Koja, Minggu, (9/7/2023). Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Perindo terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mulanya Kartini Perindo mengadakan senam sehat pukul 07.00 WIB yang diikuti oleh masyarakat. Setelah itu, mereka melakukan cek kesehatan masyarakat dari pintu ke pintu.

Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara, Dr Komala Dewi mengatakan kegiatan ini rutin dilakukan. Selain mengecek kesehatan, pihaknya juga memberikan obat gratis kepada masyarakat.

"Untuk ini kan warga yang datang selain pengobatan, kita lakukan pemeriksaan lab, dari pemeriksaan darah kita berikan secara gratis, kita ada pemberian obat secara gratis," ucapnya.

Menurut dia, pihaknya pun siap datang kembali apabila dibutuhkan masyarakat. Pengecekan kesehatan ini pun kata dia dilakukan secara berkala.

Komala menuturkan dari hasil cek kesehatan, rata-rata masyarakat mengalami hipertensi. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi masyarakat untuk mengontrol darah.