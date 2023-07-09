Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Antusiasi Sambut Kartini Perindo Cek Kesehatan dan Pembagian Obat Gratis di Koja

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:48 WIB
Warga Antusiasi Sambut Kartini Perindo Cek Kesehatan dan Pembagian Obat Gratis di Koja
Kartini Perindo gelar pemeriksaan kesehatan warga Jakut (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Senam sehat dan layanan kesehatan gratis yang diadakan oleh Kartini Perindo disambut antusias oleh masyarakat RW 18, Kampung Beting, Tugu Utara, Koja, Minggu, (9/7/2023).

Nampak masyarakat senang dengan kehadiran sayap partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Ganjar Pranowo menjadi Bacapres 2024 tersebut.

Ketua RW 18 Hery Febrianto mengatakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sebab, kata dia, kesehatan masyarakat perlu diperhatikan.

"Bagus karena emang dibutuhkan warga RW 18, baik cek gula darah dan lain-lain," ucapnya.

Diketahui, jajaran Kartini Perindo dalam melakukan aksinya secara pintu ke pintu atau door to door. Sehingga, hal ini pun dinilai tepat.

"Apalagi lebih bagusnya lag saya lihat ada door to door juga, saya harap nanti akan berkelanjutan," ucapnya.

