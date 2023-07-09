Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelajar SMP Tewas Akibat Tawuran, Polisi Ringkus Dua Orang Pelaku

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:54 WIB
A
A
A

JAKARTA - Korban inisal RZ (14) tewas akibat tawuran di jalan Mangga Besar XIII, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (8/7) pukul 03.00 Wib dini hari. Akibat peristiwa itu, Satreskrim Polsek Sawah Besar berhasil mengamankan dua orang pelaku inisal AR dan KV

"AR dan KV usia di bawah umur semua," ucap Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar, AKP Sholeh, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (9/7/2023).

Ia mengatakan, kedua anak di bawah umur ini ditangkap di lokasi yang berbeda. Pihaknya juga mengamakan barang bukti seperti sejanta tanjam (Sajam) jenis celurit.

"Kami juga amankan sajam jenis cerurit, batu dan balok sebagai barang bukti dalam tawuran," sambungnya.

Akibat perbuatannya, AR dan KV dikenakan pasal 170 Jo 351 Jo 358 KUHP dengan hukuman penjara di atas 5 tahun.

