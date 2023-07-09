Advertisement
MEGAPOLITAN

Istri Hilang Ternyata Kabur Bareng Pacar, Fahmi Tunjukkan Sikap Tegar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |15:52 WIB
Istri Hilang Ternyata Kabur Bareng Pacar, Fahmi Tunjukkan Sikap Tegar
Fahmi saat menceraikan Anggi. (Foto: MPI)
BOGOR - Fahmi Husaeni menunjukkan sikap tegarnya usai mengetahui fakta mengejutkan tentang sang istri, Anggi Anggraeni (21). Istrinya itu menghilang sehari setelah akad nikah dan ditemukan bersama pacarnya. Meski fakta tersebut menyakitkan, Fahmi memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Fahmi dan pihak keluarga Anggi telah bermediasi di Polsek Rancabungur. Fahmi resmi menceraikan Anggi yang kini telah ditemukan.

"Untuk itu saya pribadi menyampaikan bahwa Anggi Anggraeni mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya, dan saya serahkan ke keluarganya," kata Fahmi dalam keteranganya, Minggu (9/7/2023).

BACA JUGA:

Ironi Anggi Sang Pengantin Baru, Pamit ke Suami Beli Ayam Geprek Ternyata Kembali ke Mantan Pacar 

Meski dikecewakan, Fahmi tetap bersyukur Anggi sudah ditemukan. Kasus ini pun telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan kedua belah pihak.

"Alhamdulillah mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi, sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan," ucapnya.

Sementara itu, ayah Anggi, Yudi menyampaikan terima kasih kepada polisi dan semua pihak yang telah membantu pencarian putrinya itu.

 BACA JUGA:

"Saya sebagai orang tua Anggi Anggraeni yang dikabarkan hilang, alhamdulillah sekarang sudah ditemukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek Rancabungur yang telah membantu saya dalam mencari anak saya," tutur Yudi.

Diketahui, Anggi sempat hilang dari rumahnya pada Senin 26 Juni 2023. Mirisnya, perempuan menghilang sehari setelah menikah dengan suaminya.

