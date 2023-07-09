Arus Balik Libur Sekolah, 11.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir

JAKARTA - Stasiun Gambir mulai dipadati para penumpang kereta api. Berdasarkan pantauan MNC Portal, Minggu (9/7/2023), terlihat sejumlah penumpang duduk di depan area keberangkatan menunggu jadwal keberangkatan kereta api pilihannya.

Sejumlah kursi tunggu dipadati penumpang termasuk anak-anak. Sebab mereka tengah menikmati libur sekolah sejak 24 Juni hingga 8 Juli 2023 lalu.

Pelaksana Harian Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novita Saragih mengatakan, volume keberangkatan penumpang dari Stasiun Gambir sebanyak 11.980 kursi pada hari ini. Menurutnya jumlah penumpang tersebut turun dari minggu sebelumnya (25/6) sebanyak 12.866 orang.

"Data Penumpang Keberangkatan Stasiun Gambir, Minggu (9/7/2023) ada 11.980 (masih dapat berubah). Dibandingkan Minggu biasa (25/6/2023) sebanyak 12.866 orang,"kata Feni melalui pesan singkatnya kepada MPI, Minggu.

Sementara itu, salah satu penumpang kereta, Sri Hardinah (74) asal Cirebon mengaku senang di waktu libur sekolah, dirinya dapat menghabiskan waktu bersama cucunya di Jakarta.

"Alhamdulillah senang pokoknya bahagia kumpul sama anak-anak,"ujar Sri di Stasiun Gambir.

Lansia yang lahir di Purwokerto ini mengaku datang jauh-jauh dari Cirebon pada Jumat (7/7) dan pulang Minggu (9/7) demi bertemu dengan keluarganya.