HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 10 Juli: Tragedi Kapal Greenpeace, Tenggelam Dibom Agen Rahasia Prancis

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |05:08 WIB
Peristiwa 10 Juli: Tragedi Kapal Greenpeace, Tenggelam Dibom Agen Rahasia Prancis
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting pernah terjadi pada 10 Juli dari tahun ke tahun. Beberapa peristiwa di antaranya masuk ke dalam catatan dunia. Salah satunya adalah Kapal Greenpeace dibom dan ditenggelamkan oleh agen rahasia Prancis.

Berikut ulasan singkat sejumlah peristiwa mendunia yang diringkas Okezone merujuk dari berbagai sumber :

1. Perang Revolusi Amerika : Louis XVI dari Prancis Nyatakan Perang Terhadap Inggris

Raja dari Prancis Louis XVI menyatakan perang terhadap Kerajaan Britania Raya (Inggris), pada 10 Juli 1778. Peristiwa itu masuk dalam catatan sejarah Perang Revolusi Amerika Serikat yang berlangsung sejak 1775 hingga 1783.

BACA JUGA:

Kisah Istana Raja di Solok Selatan Tak Mempan Dibakar Bikin Belanda Ketar-Ketir 

2. Pelantikan Kabinet Kerja I Gantikan Kabinet Juanda

Kabinet Kerja I merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja I resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja I, dengan perdana menterinya, Soekarno.

Usai Kabinet Kerja I, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja II. Kabinet Kerja II bertugas menggantikan Kabinet Kerja I pada 18 Februari 1960 hingga 6 Maret 1962.

3. Bahama Merdeka dari Britania Raya

Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekira 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973. Hingga saat ini, Bahama menjadi negara berkembang.

