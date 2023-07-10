Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

10 Juli 1949, Jenderal Sudirman Kembali dari Perang Gerilya Disambut Peluk Soekarno

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:38 WIB
10 Juli 1949, Jenderal Sudirman Kembali dari Perang Gerilya Disambut Peluk Soekarno
Foto: ANRI
PERISTIWA bersejarah terjadi pada 10 Juli 1949. Jenderal Besar Sudirman akhirnya kembali dari Perang Gerilya dan menemui Presiden Soekarno di Yogyakarta.

Pertemuan itu usai Belanda mengembalikan Yogyakarta pada 29 Juni 1949 yang dikenal sebagia Peristiwa Yogya Kembali.

Kedua tokoh besar Indonesia tersebut bertemu dan berpelukan dengan penuh haru. Dua pejuang yang memilih bertempur melalui jalan yang sangat-sangat berbeda namun akhirnya bertemu kembali saat penjajah pergi dari bumi Indonesia.

Momen keduanya berpelukan itu diabadikan di Monumen Yogya Kembali. Dalam relief bernomor 37 yang berada di lingkar luar kerucut Monumen Yogya Kembali ini, diperlihatkan kala Bung Karno memeluk Jenderal Sudirman yang baru kembali setelah beberapa bulan menjalani perang gerilya.

(Qur'anul Hidayat)

      
