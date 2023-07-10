Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,1 Guncang Pacitan Jatim Pagi Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:22 WIB
Gempa M4,1 Guncang Pacitan Jatim Pagi Ini
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,1 yang mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Gempa tersebut tercatat pada Senin (10/7/2023) pukul 06.08 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di laut tepatnya 129 km barat daya dari Kabupaten Pacitan. Adapun titiknya berada di 9.25 Lintang Selatan (LS) dan 110.64 Bujur Timur (BT).

“Mag:4.1, 10-Jul-2023 06:08:00WIB, Lok:9.25LS, 110.64BT (129 km BaratDaya PACITAN-JATIM),” tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Senin (10/7/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi gempa ini belum stabil dan dapat berubah.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

Sementara BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika terdapat adanya gempa bumi susulan.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
