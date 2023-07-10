Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Saudara di Sunda Nyaris Meletus Gara-Gara Raja Nikahi Wanita Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:51 WIB
Perang Saudara di Sunda Nyaris Meletus Gara-Gara Raja Nikahi Wanita Majapahit
Perang saudara nyaris pecah di Sunda gara-gara raja nikahi wanita Majapahit. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

PERANG saudara nyaris pecah di Kerajaan Galuh saat awal terbentuknya kerajaan. Pasalnya larangan pernikahan antara orang Sunda dan Jawa usai Perang Bubat yang menewaskan rombongan Sunda tak dihiraukan Raja Dewa Niskala.

Konon saat itu Kerajaan Galuh terpecah jadi dua. Sosok yang berkuasa di Kerajaan Galuh dikisahkan adalah Dewa Niskala dan Prabu Susuktunggal, yang berkuasa dengan gelar sama.

Di saat yang sama, Kerajaan Majapahit konon tengah diterpa gonjang-ganjing dan ketidakstabilan keamanan. Hal ini membuat banyak gelombang pengungsi masyarakat Jawa, terutama Majapahit ke wilayah Sunda, yang kala itu Kerajaan Galuh.

Fery Taufiq El Jaquenne pada bukunya "Hitam Putih Pajajaran : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran", mengisahkan bagaimana gelombang pengungsi terus berdatangan ke ibu kota Kwali, Galuh. Melihat banyak pengungsi dari Majapahit, Dewa Niskala menyambut dengan baik.

Bahkan kerabat Prabu Kertabumi Raja Majapahit, yang bernama Raden Babirin dijodohkan dengan salah satu putrinya. Sedangkan Dewa Niskala menikah dengan salah satu pengungsi wanita bersama Raden Babirin juga. Tapi, hal ini mengundang kemarahan Raja Susuktunggal. Sebab dalam Kerajaan Sunda Galuh telah menyepakati bahwa masyarakat Sunda tidak boleh menikah dengan masyarakat Majapahit usai Perang Bubat.

Atas pelanggaran yang dilakukan Raja Dewa Niskala, Raja Susuktunggal semakin geram. Raja Susuktunggal ingin melampiaskan kemarahan ini dengan bertarung melawan Raja Dewa Niskala.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement