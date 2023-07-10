Perang Saudara di Sunda Nyaris Meletus Gara-Gara Raja Nikahi Wanita Majapahit

PERANG saudara nyaris pecah di Kerajaan Galuh saat awal terbentuknya kerajaan. Pasalnya larangan pernikahan antara orang Sunda dan Jawa usai Perang Bubat yang menewaskan rombongan Sunda tak dihiraukan Raja Dewa Niskala.

Konon saat itu Kerajaan Galuh terpecah jadi dua. Sosok yang berkuasa di Kerajaan Galuh dikisahkan adalah Dewa Niskala dan Prabu Susuktunggal, yang berkuasa dengan gelar sama.

Di saat yang sama, Kerajaan Majapahit konon tengah diterpa gonjang-ganjing dan ketidakstabilan keamanan. Hal ini membuat banyak gelombang pengungsi masyarakat Jawa, terutama Majapahit ke wilayah Sunda, yang kala itu Kerajaan Galuh.

Fery Taufiq El Jaquenne pada bukunya "Hitam Putih Pajajaran : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran", mengisahkan bagaimana gelombang pengungsi terus berdatangan ke ibu kota Kwali, Galuh. Melihat banyak pengungsi dari Majapahit, Dewa Niskala menyambut dengan baik.

Bahkan kerabat Prabu Kertabumi Raja Majapahit, yang bernama Raden Babirin dijodohkan dengan salah satu putrinya. Sedangkan Dewa Niskala menikah dengan salah satu pengungsi wanita bersama Raden Babirin juga. Tapi, hal ini mengundang kemarahan Raja Susuktunggal. Sebab dalam Kerajaan Sunda Galuh telah menyepakati bahwa masyarakat Sunda tidak boleh menikah dengan masyarakat Majapahit usai Perang Bubat.

Atas pelanggaran yang dilakukan Raja Dewa Niskala, Raja Susuktunggal semakin geram. Raja Susuktunggal ingin melampiaskan kemarahan ini dengan bertarung melawan Raja Dewa Niskala.